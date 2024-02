“Vamos por Mas che”: el video de la AFA tras la clasificación a los Juegos Olímpicos que generó la reacción de Messi y Di María

El video que publicó la AFA tras la clasificación a los Juegos Olímpicos

La Selección Sub 23 se clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024 después de lograr una agónica victoria en el clásico ante Brasil en la última jornada del cuadrangular final del Preolímpico que se disputó en Venezuela. Gracias al tanto de Luciano Goundou, de cabeza, el conjunto que dirige Javier Mascherano se ganó un lugar en el evento que se disputará en la capital de Francia a partir del próximo 26 de julio.

Después de la conquista, la Asociación de Fútbol Argentino publicó un emotivo video en sus redes sociales para destacar el nuevo logro que consiguió el combinado nacional. “Vamos por mas che”, fue el texto elegido que apareció durante la secuencia del único gol del juego ante la Verdeamarela -centro de Valentín Barco y cabezazo del delantero de Argentinos Juniors- y la celebración del entrenador.

“Vamos por más goles y vamos por más abrazos como este, che”, citó otro fragmento de las imágenes que difundió la AFA. “Vamos por más futuro”, se escucha al locutor cuando el que aparece en escena es el Diablito Echeverri, una de las joyas de River Plate que fue vendido al Manchester City en una cifra millonaria y fue convocado por el DT para el Preolímpico tras la baja de Pedro de la Vega.

“Argentina es olímpica che y vamos una vez más por la tercera”, continúa el video en clara relación a los dos títulos olímpicos que tiene Argentina en su historia (Atenas 2004 y Beijing 2008) y su comparación con la previa de lo que sucedió en el Mundial de Qatar, que acabó con la celebración del equipo de Lionel Scaloni tras vencer a Francia en la final del torneo.

Justamente, no faltó el recuerdo de la consagración en la Copa del Mundo luego de vencer al combinado de Kylian Mbappé. “Este 2024 ya sabes. Primero viene Estados Unidos y segundo, Francia”, por las competencias que afrontarán las selecciones en la Copa América y luego, a los pocos días, en los Juegos Olímpicos. En el final del compacto, vuelve a verse a Mascherano y el mensaje “Vamos por mas che”, que inauguró el video.

El comentario de Di María en la publicación de la AFA

Rápidamente, la publicación acumuló miles de Me Gusta y cientos de comentarios. Pero lo que llamó la atención fueron las reacciones de dos estrellas de la Albiceleste. Como ya es una costumbre en su uso de las redes, Lionel Messi le dio un corazón al posteo. Y el otro que no dejó pasar la oportunidad de comentar fue Ángel Di María. Fideo, que al igual que el histórico número 10 serán invitados por el propio Masche para ser parte del plantel de 18 jugadores que viajarán a París, dejó tres emojis de corazón como respuesta.

En el medio de las especulaciones sobre sí algunos de los dos o mismo ambos podrán ser parte del seleccionado Sub 23, que contará con el refuerzo de tres jugadores mayores si es que el DT así lo decide, el ex volante central del Barcelona y River Plate habló de la chance de tenerlos a sus ex compañeros de Selección en el equipo.

“Ya todos conocen mi relación con Leo (Messi), la amistad que tengo. Un jugador como él tiene las puertas abiertas para que nos acompañe, después dependerá de él y de sus compromisos, obviamente”, destacó. Y agregó: “Nos felicitó, muy contento. Todos sabemos que Leo es muy hincha de la Selección y sigue a todas las selecciones juveniles. Encantado (de sumarle para los Juegos Olímpicos). Ya habrá tiempo para hablar pero nos felicitó por la clasificación, no mucho más”, dijo en diálogo con TyC Sports tras el triunfo ante Brasil.

¿Qué dijo Masche sobre Di María? “Hablé con Ángel, pero por lo que leí ya dio por cerrado después de la Copa América. Ellos se han ganado el derecho de decidir lo que quieran pero obviamente intentaremos hacerles la invitación y veremos”, expresó. “Uno entiende que los tiempos de Selección mayor, está la Copa América y no es fácil. Hay que ser precavido, obviamente vamos a hablar, todos conocen mi relación tanto con Ángel como con Leo, somos amigos. Tenemos una relación espectacular, yo como entrenador lo que sí obviamente tengo la obligación de invitarlos pero uno también entiende que tienen otros compromisos y depende también de eso, no es tan sencillo. Igualmente hay tiempo para hablar, ahora lo importante es disfrutar”, sumó en su declaración tras la clasificación.