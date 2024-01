Escándalo con la madre de Dani Alves en el caso por violación que mantiene a su hijo en prisión: reveló la supuesta identidad de la víctima

La madre de Dani Alves publicó un video de la supuesta víctima

El entorno de Dani Alves rompió una de las órdenes más importantes que se estableció desde el inicio del proceso judicial que atraviesa el jugador tras su detención el pasado 20 de enero al ser acusado de una presunta agresión sexual que cometió durante la madrugada del 30 de diciembre del 2022 en una discoteca de Barcelona.

Durante el proceso, siempre se protegió la identidad de la denunciante, que desde un primer momento mostró pánico a ser reconocida por temor a recibir amenazas u ofensas de los fanáticos del jugador. Sin embargo, a un mes del juicio final, la madre del futbolista, María Lucia Alves, compartió en su cuenta de Instagram un cuestionable video con distintas imágenes de la presunta víctima y donde deja expuesta la identidad de esta mujer que se mantuvo en secreto durante más un año.

El clip en cuestión, de poco más de un minuto de duración, pretende mostrar con fotografías y videos que la supuesta víctima no estaría atravesando ningún problema de depresión o estrés post traumático, ya que aparece bailando o en fiestas. “En una parte del material está un diálogo entre la implicada y la que parece ser su prima, discutiendo estrategias para obtener fama y dinero”, añadió el periódico español La Razón.

“Los que confían en Dios, jamás pierden la batalla”, escribió María Lucía Alves, junto al video en el que también publicó el nombre completo de la española y su edad.

Ante este cuestionable accionar, el medio El País informó que “la víctima de la presunta violación de Dani Alves presentará una denuncia en los juzgados de Barcelona por la difusión de sus datos personales en redes sociales” y su abogada, Ester García, demandará a las personas que publicaron el video.

En medio de la lluvia de críticas, la madre del ex futbolista del Barcelona volvió a utilizar su cuenta de Instagram para contestarle a sus detractores: “No tiene sentido que me molesten con mensajes porque no podrán detenerme ni callarme”.

Según remarcó la prensa europea, la joven que acusa al futbolista continúa experimentando síntomas depresivos que han derivado en incapacidad laboral y seguimiento por parte de un psicólogo.

El jugador, que dio tres versiones diferentes de los hechos y a quien se le ha negado la libertad provisional en tres ocasiones, seguirá en reclusión al menos hasta el próximo 5 de febrero, fecha en la que se efectuará el juicio.

Se prevé que la sesión se desarrolle a puertas cerradas y sin permitir la interacción visual entre la acusadora y el futbolista brasileño, quien se encuentra bajo prisión preventiva desde hace 11 meses, después que sus esfuerzos por obtener la libertad fueron rechazados, dado que tanto la Fiscalía como el poder judicial encontraron sustento en las declaraciones de la presunta víctima y consideraron que existen evidencias sustanciales de la comisión de un delito.

El juicio comenzará el 5 de febrero (Europa Press)

Cronología del caso Dani Alves

30-31 diciembre 2022: Dani Alves es acusado por una joven de agresión sexual en la discoteca Sutton de Barcelona. Se inicia el protocolo pertinente, la joven declara ante los Mossos d’Esquadra y es atendida en el Hospital Clinic.

2 enero 2023: La joven formaliza la denuncia y Alves viaja a México para unirse a Los Pumas de la UNAM.

9 enero: Se asigna al Juzgado de Instrucción 15 de Barcelona la investigación del caso.

13 enero: Dani Alves vuelve a España por el fallecimiento de la madre de su esposa.

20 enero: Alves declara ante los Mossos d’Esquadra y es encarcelado por orden judicial valorando el testimonio de la víctima y el riesgo de fuga. Ese mismo día, es ingresado en la prisión Brians 1 y Los Pumas anuncian su despido.

23 enero: Es trasladado a la prisión Brians 2.

24 enero: Se suman abogados a la defensa de Alves.

26 enero: La representante legal de la joven afirma que rechaza cualquier acuerdo de indemnización.

30 enero: La defensa de Alves recurre el encarcelamiento y solicita medidas cautelares menos severas.

2 febrero: Los Pumas UNAM reclaman a Alves una compensación económica de 5 millones de dólares.

3 febrero: Dos amigas de la denunciante respaldan su versión frente a la jueza.

10 febrero: Pruebas de ADN confirman la presencia de semen de Alves según las muestras analizadas.

16 febrero: Durante una vista, la defensa de Alves admite la existencia de un encuentro sexual, pero alega que fue consensuado.

21 febrero: La Audiencia de Barcelona decide mantener a Alves en prisión preventiva.

21 junio: Dani Alves declara desde la cárcel, expresando desconocimiento sobre las razones de la acusación.

31 julio: La jueza procesa a Alves por agresión sexual y establece una fianza de 150.000 euros.

23 noviembre: La Fiscalía de Barcelona pide 9 años de prisión para Alves.

20 diciembre: Se anuncia la fecha del juicio de Alves en España, del 5 al 7 de febrero.