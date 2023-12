“Ya está”: la secuencia desde otro ángulo que publicó FIFA con los festejos de Messi tras ganar el Mundial

La secuencia inédita que la FIFA mostró de Messi en el campo de juego luego de salir campeón del mundo

Este 18 de diciembre no es un día más en la vida de todos los argentinos. Mucho menos para Lionel Messi. Hace exactamente un año, la Selección se consagraba campeona del mundo en Qatar luego de vencer en una apasionante final a Francia.

En ese contexto, y además de los mensajes de los jugadores para recordar aquella gesta, FIFA aprovechó la ocasión para difundir nuevo material sobre los festejos del título con la imagen del astro rosarino como figura. “A ver qué tiene el CM en el celu del 18/12/22″, citó la cuenta oficial de la Copa del Mundo en X (antes Twitter).

“Ya está”, fue lo que se escribió en una publicación que puso en marcha una serie de cinco videos con imágenes de Messi capturadas por uno de los encargados de las redes sociales durante el Mundial. En el primer envío, se puede apreciar el instante en que el número 10 se dirigió a la zona del campo de juego donde quedó frente a su familia y comenzó a mover los brazos señalando que había logrado cumplir el sueño de levantar el máximo trofeo con Argentina.

En el final del corte, se puede ver el abrazo que se dio el capitán junto a Lautaro Martínez. Acto seguido, en el siguiente video, continúa con esa secuencia y en los segundos finales, el delantero del Inter de Milán quedó en el centro de la escena, tomándose la cara con las manos, en un gesto de incredulidad frente a semejante victoria para el fútbol argentino.

Messi celebra con el trofeo ante los hinchas tras ganar el Mundial en la final entre Argentina y Francia en el estadio Lusail, Qatar (AP Foto/Martin Meissner)

En el paso a paso de las nuevas postales que difundió FIFA, el tercer video hizo hincapié en los festejos del público detrás del arco donde se ejecutó la tanda de penales. Bajo el título “Muchachos”, se ven a los jugadores celebrando con los hinchas, mientras que en la cuenta en inglés de la entidad que rige los destinos del fútbol mundial, sumaron otro video con la presencia de Messi. En una imagen que recorrió el mundo, mientras era llevado en andas por el Kun Agüero, el rosarino llevaba una réplica de la Copa del Mundo.

En el final de la saga de videos, se lo ve al capitán de la selección argentina saliendo del estadio, para ingresar al túnel, mientras es acompañado por agentes de seguridad de la Asociación del Fútbol Argentino. “Campeón del mundo”, citó la cuenta de FIFA y sumó en la publicación los emojis de las tres estrellas.

“Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer. Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos!!!”, fueron las palabras que utilizó el hoy jugador del Inter Miami a las pocas horas de ganar el título más esperado en Qatar.