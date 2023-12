El gesto de Joao Félix en el triunfo del Barcelona al Atlético de Madrid que provocó el enojo de un ex compañero y el “silencio” del Cholo Simeone

Joao Felix fue el jugador del partido vs Atlético Madrid

En un encuentro marcado por la tensión y las emociones, Joao Félix se convirtió en el protagonista absoluto de la victoria del Barcelona sobre el Atlético de Madrid en el Estadio Montjuic. No solo por su gol decisivo a los 28 minutos, sino también por las polémicas situaciones que lo involucraron antes y después de su anotación.

El delantero portugués, de 24 años, aplicó la “ley del ex” al marcar el único tanto del partido, desatando la furia de los simpatizantes visitantes. Durante la fase de calentamiento, Félix fue objeto de múltiples insultos desde el sector del Atlético de Madrid, algo que no dejó indiferente al jugador. Su reacción después de batir a Jan Oblak fue efusiva y significativa; corrió hacia el cartel publicitario del campo, se trepó a este y extendió sus brazos, gesto con el cual recogió el afecto de los hinchas del conjunto catalán.

El momento culminante de su celebración llegó cuando descendió del cartel, se besó el escudo del Barcelona, apretó los puños y emitió un grito de desahogo, que pareció liberar el acumulado descontento. “Ha sido espontáneo”, comentó más tarde Félix sobre su festejo. “Al final te pones en el calor del partido y fue como un alivio”, confesó, añadiendo que su familia conoce bien todo lo que ha tenido que superar.

Su gesto no fue el último dirigido a los aficionados rojiblancos. Tras volver al césped y antes de que se reanudara el juego, Félix se giró y les lanzó un beso a esos seguidores que continuaron profiriendo insultos. Cabe destacar que su situación contractual actual lo tiene en el Barcelona en calidad de cedido y deberá volver si finalmente el Barsa (u otro equipo) no abona su traspaso (tiene contrato hasta 2029).

Joao Felix convirtió el único gol del partido (Reuters)

Pero no solo los seguidores del Atlético reaccionaron a la conducta del jugador. En la cancha, el cruce con sus ex compañeros no se hizo esperar. Tres minutos después de su gol, José María Giménez, el zaguero uruguayo del Aleti, cometió una fuerte infracción sobre el volante de Portugal. El duelo verbal culminó con Giménez preguntando a Félix si quería pelear, situación que fue apaciguada por la intervención de Koke, mediocampista experimentado, quien alertó a Giménez sobre la intención de Félix de provocar su expulsión.

En la imágenes del canal Movistar Plus que se viralizaron entre los fanáticos del fútbol español, se pudo ver el diálogo entre ambos protagonistas. “Me pegaste, me pegaste”, le dijo Félix al defensor charrúa. “¿Querés pelear o qué?”, sumó el futbolista del seleccionado sudamericano

Joao Félix, consultado por los medios acerca de estos enfrentamientos, aseguró que mantiene una buena relación con sus ex compañeros. “Los quiero mucho y espero que todo les vaya muy bien, menos contra nosotros”, expresó el delantero, enfatizando el afecto que todavía siente por aquellos con quienes compartió vestuario.

Las expectativas de la prensa española sobre un posible enfrentamiento entre el ex jugador del Colchonero y el Cholo Simeone, tras algunas declaraciones polémicas semana, atrás quedaron en suspenso. Félix se limitó a un tajante “No” cuando se le preguntó si había hablado con su anterior entrenador, mientras que el estratega argentino evitó cualquier comentario sobre su antiguo pupilo, prefiriendo concentrarse en su equipo y en “las cosas buenas” del encuentro: “No hablo de mis rivales, hablo de mi equipo”.

Con esta victoria, el Barcelona se aseguró la permanencia en la tercera posición por delante del cuadro colchonero (con un partido menos) y quedó a cuatro puntos de los líderes del campeonato, el Real Madrid y el Girona, su próximo rival antes de disputar la última fecha de la Fase de grupos de la Champions League, en donde ya clasificó a octavos de final.