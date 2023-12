Conmoción en el fútbol español: un jugador se desvaneció en medio de un partido a nueve meses de su primer episodio cardíaco

El futbolista Dragisa Gudelj se desplomó sobre el campo de juego en un partido del fútbol español. Está estable y fuera de peligro

El futbolista del Córdoba CF, Dragisa Gudelj, sufrió un nuevo episodio que encendió las alarmas en el mundo del fútbol español. El serbio de 26 años colapsó en el campo durante el partido por la decimoquinta fecha contra el Melilla de la Primera Federación Española (tercera división), siendo este el segundo incidente en menos de un año tras haber padecido un paro cardíaco que lo mantuvo sin signos vitales durante varios minutos en marzo de 2023.

Te puede interesar: Campazzo logró una marca histórica en Euroliga, pero el Real Madrid perdió el invicto en Turquía: la dramática jugada que definió el partido

El suceso más reciente tuvo lugar a los 28 minutos del encuentro en el Estadio Álvarez Claro, cuando Gudelj se desplomó sin presencia de adversarios a su alrededor. Su compañero Adrián Lapeña, quien se disponía a pasarle el balón, fue quien primero notó la dificultad de Gudelj para mantenerse en pie. A pesar del desconcierto inicial, el defensa logró abandonar el terreno de juego por sus propios medios, asistido por el cuerpo médico y jugadores de su equipo, según indicó el periódico de la región andaluza, Diario Córdoba.

Inmediatamente después del incidente, el club emitió un comunicado a través de sus redes sociales informando que el jugador fue llevado al hospital melillense para someterse a pruebas médicas. “Dragi Gudelj se encuentra bien. Ha sido trasladado al hospital de Melilla para que le realicen pruebas médicas tras abandonar el Álvarez Claro. En cuanto podamos, ampliaremos la información”.

Te puede interesar: Se confirmó el primer partido del Inter Miami de Messi en 2024: se probará ante una selección

Aunque la noticia de su recuperación momentánea tranquilizó a algunos, muchos seguidores expresaron su preocupación por la salud del jugador y lo instaron a considerar la retirada del fútbol profesional, recordando lo ocurrido hace ocho meses y la gravedad de estos eventos cardiacos. “Tiene que plantearse dejar el fútbol, ya tuvo un susto enorme y hoy esto...”, “Este tío por mucho que joda no puede volver a jugar al fútbol”, “Creo que Gudelj debería plantearse el dejar de jugar por su salud”, fueron algunos de los comentarios.

El Córdoba emitió un comunicado tras lo sucedido

En la liga española, Gudelj es conocido no solo por su desempeño deportivo, sino también por ser el hermano menor de Nemanja Gudelj, quien juega en el Sevilla FC. La comparación entre los hermanos, ahora, también gira en torno a la inquietud sobre la salud del menor y las decisiones que deberá tomar respecto a su carrera después de estos episodios cardíacos.

Te puede interesar: Otro escalofriante accidente en hockey sobre hielo: una jugadora sufrió parálisis de gran parte del cuerpo tras un golpe durante un partido

El recuerdo del momento de mayor angustia para el defensor aún está fresco: el 25 de marzo de 2023 se desvaneció en el Estadio El Arcángel, requiriendo reanimación cardiopulmonar en el campo antes de ser atendido por una ambulancia. Permaneció sin signos vitales por tres minutos y medio y afortunadamente el rápido proceder médico y la disponibilidad de un desfibrilador, fueron clave en su recuperación.

Dragiša Gudelj cayó en el césped a los 11 minutos del partido entre Córdoba y el Racing de Ferrol

Al hablar con el programa El Día Después de Movistar+ meses más tarde, el jugador narró la experiencia traumática, describiendo la oscuridad que percibió antes de perder la conciencia y el impacto emocional de ver a su padre angustiado en el campi: “Estaba perdiendo un poco el conocimiento y después empecé a ver negro, negro, negro hasta que se me cerraron los ojos. En ese momento vi al presidente, el entrenador y todos en el campo y me preguntaba por qué estaban ahí. Pero desde el momento que vi a mi padre en el campo dije: ‘Esto está mal’. Mi padre estaba conmigo. Nadie puede imaginar lo que él sentía al ver a su hijo muerto en el campo.

Fue entonces cuando decidieron colocarle un desfibrilador automático implantable, el cual se convirtió en una parte vital de su día a día, transformándose de una carga física y psicológica a un elemento más de su cuerpo: “Los primeros días no me creía que tenía que ponerme algo ahí al lado de mi corazón. El primer mes era como que decía ‘Así no puedo vivir’, era muy complicado moverme, difícil adaptarme. Pero cuando el cuerpo se adaptó, se volvió una parte de mi cuerpo”.

Después de una recuperación que lo mantuvo fuera de las canchas por 154 días, el regreso de Gudelj al fútbol parecía una victoria ante la adversidad, hasta el reciente evento en Melilla que ha reavivado dudas y miedos.