El video del violento asalto a un ex goleador de la selección de Brasil: lo amenazaron con armas de fuego en Río de Janeiro

El hecho ocurrió en la puerta de su hogar en Ipanema

En las últimas horas se han conocido las imágenes del asalto que sufrió Fred, el ex goleador brasileño, este jueves por la madrugada cuando regresaba a su hogar luego del triunfo de Fluminense sobre San Pablo por el Brasileirao. El ex futbolista, actual dirigente del club carioca, no sufrió lesiones y heridas.

En el video captado por una cámara de seguridad se puede ver con claridad cómo él llega a bordo de su vehículo a la puerta de su hogar en Ipanema, Río de Janeiro, y justo cuando esperaba para que se abriera el garaje es interceptado por otro automóvil. De allí descienden tres hombres armados que apuntan directamente hacia la camioneta del ex jugador.

Fred no duda en entregarles las llaves, bajarse y tirarse al suelo. Mientras, dos asaltantes se suben a bordo de su camioneta y el otro regresa al coche blanco que era conducido por un cuarto ladrón. En apenas segundos, los ladrones se marchan del lugar.

También, en la escena se observa una motocicleta que parece funcionar como escolta del automóvil en el que viajaban los delincuentes y que al comienzo del robo da una vuelta en U. Al final, se escapa en la misma dirección. La Policía ya trabaja para dar con los asaltantes.

Fred supo ser el centrodelantero de Brasil en el Mundial 2014 (Reuters)

Según informó el sitio Globoesporte, “Fred está bien, le apuntaron con un arma a la cabeza y le robaron el auto y los teléfonos celulares”. Además, se cree que el golpe había sido planeado con anticipación y sucedió de madrigada cuando el ex jugador regresaba del Maracaná tras una victoria de Fluminense.

Actualmente, Fred, de 40 años, ocupa el cargo de director de planificación del club campeón de la Copa Libertadores. Cabe recordar que fue jugador del conjunto carioca durante más de 10 años, en dos etapas, y que además fue centrodelantero de la selección brasileña el título obtenido en la Copa Confederaciones 2013, cuando anotó cinco goles en igual cantidad de partidos, y en el Mundial 2014. También fue parte del plantel que conquistó la Copa América 2007.