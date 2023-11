Cristiano Ronaldo rompió un récord mundial con su doblete en Al-Nassr y se alejó de Messi en la pelea por ser el máximo goleador de la historia

Sami Al-Najei marcó el tanto restante en el 3-0 contra Al-Okhdood

Cristiano Ronaldo no para de inflar redes en Arabia Saudita. El atacante de Al-Nassr convirtió este viernes dos goles para asegurar el triunfo 3-0 contra Al-Okhdood como local por la fecha 14 de la Saudi Pro League, le metió presión al líder Al-Hilal y superó un récord absoluto en la historia de este deporte.

Luego del tanto marcado por Sami Al-Najei en el primer cuarto de hora, CR7 apareció en una ráfaga para exprimir su talento en servicio del equipo. El delantero estampó el 2-0 a los 77 minutos y, 180 segundos más tarde, apareció con una buena definición ante la salida desesperada del arquero, Paulo Vítor para sentenciar el 3-0. El portugués resolvió de emboquillada desde más de 25 metros en un remate de perfección sublime, porque el primer pique del balón ocurrió dentro del arco.

Esa producción ofensiva le permitió superar a Josef Bican como el máximo goleador histórico en ligas de Primera División con 527 tantos frente a los 526 del austríaco fallecido en 2001, según aseguró el periodista italiano Fabrizio Romano. El reportero croata, Marko Silov, precisó que Lionel Messi está cuarto en ese ranking (502), por detrás de Ferenc Puskás (512), quien cierra el podio. Además, Ronaldo llegó a la suma de 48 goles y 13 asistencias en 52 partidos de 2023 en su primer año dentro de Arabia Saudita.

Luego de una breve adaptación al fútbol asiático, Cristiano se despachó con 15 goles y 7 asistencias en la actual liga árabe. No anotó en 3 de 13 presentaciones y es el máximo artillero del campeonato con amplia diferencia sobre Aleksandar Mitrović (10), del Al-Hilal.

El festejo del Al-Nassr en la victoria contra Al-Okhdood (Reuters)

Ese sprint le permitió ampliar su diferencia en la batalla diaria mantenida con Lionel Messi por el cetro del futbolista más goleador en la historia. A sus 38 años, el Bicho acumula 867 gritos en 1.197 presentaciones en todo su camino profesional con Sporting Lisboa (5), Manchester United (145), Real Madrid (450), Juventus (101), Al Nassr (38) y Portugal (128). Mientras tanto, Leo festejó 821 goles (y 362 asistencias) en 1.049 encuentros oficiales entre Argentina (106), Barcelona (672), PSG (32) e Inter Miami (11). Están separados por 46 tantos.

Por otro lado, el centrodelantero de Portugal también lidera el registro en el ámbito de las selecciones. Lleva 128 tantos en 204 compromisos mientras que el iraní Ali Daei permanece en el segundo lugar con 109 conquistas en 149 cotejos (afirma haber convertido 111, pero la FIFA no le valida un doblete ante Afganistán), según datos de la International Federation of Football History and Statistics (IFFHS). Un escalón por debajo se encuentra Messi, con 106 goles (y 54 asistencias) en 179 apariciones con la Argentina.

Después de la finalización de las Eliminatorias a la Eurocopa, Cristiano Ronaldo se enfocará en la posibilidad de lograr una nueva marca en la clasificación hacia el Mundial 2026 porque es el segundo con más cantidad de goles (36) en Eliminatorias Mundialistas, por detrás del guatemalteco Carlos Ruiz con 39 anotaciones.

Además, el crack portugués podría aprovechar el calendario local del Al-Nassr (hay partidos hasta Año Nuevo) para seguir extendiendo la brecha en la pelea futbolística con la Pulga, quien inició sus vacaciones hasta 2024. Por lo pronto, su equipo quedó en el segundo lugar del torneo con 34 puntos, a 1 del puntero Al-Hilal (juega este sábado contra Al-Hazm). Su próximo duelo será este lunes recibiendo al Persépolis de Irán desde las 15 (hora argentina) y, con un empate, clasificará a los octavos de final de la Champions League de Asia.