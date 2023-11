Conmoción en el fútbol: murió el jugador ghanés Raphael Dwamena tras desplomarse en un partido

El mundo del fútbol vive horas de profunda conmoción tras conocerse la noticia de la muerte del futbolista ghanés Raphael Dwamena luego de perder el conocimiento durante el partido que su equipo, el KF Egnatia, disputaba contra el Partizani Tirana por la 13ª fecha de la Superliga de Albania. El delantero de 28 años, con pasado en Levante y Zaragoza de España, cayó desplomado mientras se desarrollaban las acciones del juego y, aunque fue trasladado al hospital, no pudo ser reanimado.

“El futbolista Raphael Dwamena perdió el conocimiento durante el partido y tras la primera intervención de los médicos en el terreno de juego, fue trasladado en ambulancia al hospital. A pesar de la inmediata intervención de los médicos especialistas y de todos los esfuerzos posteriores por devolverle la vida, lamentablemente el futbolista falleció”, informó la Federación Albanesa de Fútbol en un comunicado que difundió en su sitio web. Dicha entidad anunció que todos los partidos de la jornada fueron suspendidos a raíz de este suceso.

Lo ocurrido generó gran conmoción en el fútbol español, donde el futbolista nacido en Ghana había estado entre 2018 y 2019. “Estamos devastados por la triste noticia del fallecimiento de nuestro exjugador Raphael Dwamena. Queremos mandar todo nuestro cariño y afecto para su familia y sus seres queridos. Siempre estarás en el recuerdo de todo el zaragocismo. Descansa en paz”, escribió el Zaragoza donde Dwamena alcanzó a disputar nueve partidos.

“En nombre del Levante, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de nuestro ex jugador, Raphael Dwamena. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos en este difícil momento. Su legado en nuestro club perdurará siempre”, escribió el Levante, club que tuvo 15 presentaciones del jugador africano.

“La Liga desea transmitir sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos de Raphael Dwamena. Descanse en paz”, compartió la cuenta oficial del certamen español.

El futbolista nacido en 1985 había iniciado su trayectoria profesional en el fútbol de Austria, para luego dar el salto al Zürich de Suiza. Si bien tuvo un paso de dos temporadas por el fútbol español, pasó por Dinamarca y luego retornó a Austria antes de recalar en la liga de Albania. Se sumó al KF Egnatia durante la temporada pasada.

Incluso, llegó a sumar algunos partidos en la selección de su país durante 2017. Aquel año, Raphael Dwamena estaba en la cúspide de su carrera y debería haber pasado del FC Zurich al Brighton & Hove Albion de la Premier League a cambio de USD 15 millones. Pero el fichaje se cayó. “Hay algo mal en tu corazón”, le dijeron los médicos del club inglés, según contó él mismo en una entrevista con el periódico suizo Neue Zürcher Zeitung.

Dwamena no pasó ese control médico porque le diagnostican arritmias cardíacas y debió volver a Zurich, donde fue examinado nuevamente y recibió luz verde para jugar. Al ser traspasado a España, en Zaragoza, los médicos le exigieron tener un desfibrilador para jugar y él estuvo de acuerdo. Desde ese momento, tuvo dos caídas al suelo a causa de una descarga eléctrica provocada por su marcapasos, una en Zaragoza y otra en el Blau-Weiss Linz, equipo de la segunda división austríaca al que se incorporó en 2021. Al final, desconfiaba tanto de su desfibrilador que decidió sacárselo.

Según el citado artículo de NZZ, tuvo un largo tiempo de inactividad hasta que empezó a firmar en sus contratos que asumiría todos los riesgos de su condición cardíaca. Sus seres queridos le aconsejaron que pusiera fin a su carrera pero Raphael Dwamena no quiso abandonar el fútbol. Se volvió super religioso y continuó ligado al deporte que tanto lo apasionaba.

En dicha entrevista, Dwamena dejó una frase que refleja perfectamente la vida que decidió llevar desde que tuvo que lidiar con sus problemas cardíacos: “He visitado a tantos médicos. Cada uno dice algo diferente. Respeto las opiniones, los diagnósticos. Pero no los tomo en serio, a veces tengo que reírme. Sólo una persona puede decirme que es hora de parar: el Señor. Si muero, esa es la voluntad de Dios. Así son las cosas. La gente que me rodea estará triste. Durante unas horas o tal vez incluso unas semanas. Pero lo superarán y seguirán adelante, seguirán trabajando. No baso mi vida en complacer a la gente. Sólo a Dios”

COMUNICADO DE LA FEDERACIÓN DE ALBANIA

La Federación Albanesa de Fútbol expresa su profunda conmoción por la tragedia ocurrida hoy durante el partido de la 13ª semana de la Superliga, Egnatia-Partizani.

El futbolista Raphael Dwamena perdió el conocimiento durante el partido y tras la primera intervención de los médicos en el terreno de juego, fue trasladado en ambulancia al hospital.

A pesar de la inmediata intervención de los médicos especialistas y de todos los esfuerzos posteriores por devolverle la vida, lamentablemente el futbolista falleció.

La AFL expresa su más sentido pésame a la familia Dwamena y al club Egnatia por esta gran pérdida y acontecimiento que ha conmocionado a toda la comunidad del fútbol albanés.

La Federación de Fútbol anuncia que todos los partidos programados para este fin de semana en todos los campeonatos de fútbol de Albania se pospondrán para una fecha posterior.