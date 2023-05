Entrevista a Florent Torchut, el periodista francés que mejor conoce a Messi: “Lo que le hicieron en el PSG es desproporcionado”

Lionel Messi y Florent Torchut, en una de las entrevistas en la que le acercó el Balón de Oro

A sus 39 años, Florent Torchut sabe lo que es estar, periodísticamente, en situaciones de mucha tensión. Un francés que vive en Barcelona como corresponsal del diario L’Equipe y la revista France Football, que acaba de publicar en la Argentina una nueva edición de su libro “Rey Leo” -que tiene prólogo de Ángel Di María-, en la que agregó un capítulo sobre el Mundial de Qatar, pero no se encuentra ni en la capital argentina ni en la ciudad catalana sino en Rennes, en la Bretaña, y desde allí atiende a Infobae para hablar sobre la crisis entre el PSG y el rosarino.

Te puede interesar: Tras la sanción, en Francia aseguran que Messi no seguirá en el PSG la próxima temporada: las alternativas de cara a su futuro

-Con lo que está ocurriendo con Lionel Messi en el PSG y siendo corresponsal del grupo L’Equipe en Barcelona, y además autor de un libro sobre él, me imagino que no parás ni un minuto....

-No, no paro (risas). De hecho, tengo permanentes conferencias porque mi libro -”Rey Leo” (Editorial Sudestada)- está en la Feria del Libro de Buenos Aires y entre eso y todo lo que ocurre en este momento, es una locura, pero te voy a decir que ya estoy acostumbrado.

Te puede interesar: “¡Una media de Leo tiene más importancia e historia que el PSG!”: la furia de un periodista español por la sanción a Messi

-¿Ah, sí?

-Sí, porque así o peor fue con la muerte de Diego Maradona, la final del pasado Mundial entre Francia y Argentina, la salida de Messi del Barcelona en 2021 y la llegada al PSG.

Te puede interesar: Cronología de los cortocircuitos que Messi sufrió en el PSG: de los dardos por la selección argentina a su rol en la pelea Mbappé-Neymar

-Vos sos el único periodista francés pro-Messi...

-No sé si Francia es tan anti Messi, pero sí puedo decirte que la sanción del PSG es totalmente desproporcionada. Podrían haber hablado con él. Este viaje a Arabia Saudita había estado programado y fue suspendido por él dos veces. Lo sancionaron como si hubiera cometido una falta laboral cuando se trataba de un entrenamiento de recuperación, un cambio de planes. Todo muy exagerado.

-¿Y por qué se llegó a esto?

-Me parece que esto fue fomentado por lo ocurrido con el PSG en estos dos últimos años. El club no sabe a dónde va. Con (Mauricio) Pochettino, en la temporada pasada, no se sabía a qué jugaba, pero ahora con (Cristophe) Galtier, menos todavía, y los jugadores que trajo el director deportivo Luis Campos (Fabián Ruiz, Hugo Ekitike, Carlos Soler) no le agregaron valor al equipo, es decir que las decisiones de la dirección deportiva no fueron muy buenas. No se vio una identidad de equipo en la Champions League y, al final, el club nunca pasó el escalón ante los equipos más grandes y de más tradición, como Real Madrid o Bayern Munich. Se terminó recayendo en las contrataciones estrella, como Messi o Neymar. Yo creo que son más bien víctimas de todo esto.

-Y al revés, parece que todo lo bueno recae en Kylian Mbappé.

-Hay que entender una cosa: Mbappe es francés, nació en los suburbios de París y es la apuesta de futuro como jugador clave del PSG en la competencia del más alto nivel que ya asoma ante el noruego Erling Haaland, del Manchester City. Y en ese punto, mi sensación es que se le soltó la mano a Leo. Al principio, era un sector de ultras que lo silbaban, pero luego se le terminó sumando la dirigencia del club.

-¿Cuál creés que es el rol de los medios franceses en esto que sucede con Messi? ¿No creés que vinieron fogoneando en su contra y a favor de Mbappé por lo que decías recién? Te doy un ejemplo: cuando Messi recibió el premio “The Best” en la gala de la FIFA de París, en febrero, al día siguiente, en un diario prestigioso como L’Equipe no salió publicada una sola línea. Y había sido una ceremonia en la misma ciudad en la que está la redacción principal, y el premio al mejor jugador del mundo lo ganó alguien que juega en el PSG, y en una ceremonia hecha en esa ciudad. Y nada.

-Los premios “The Best” son competencia del “Balón de Oro” al mejor jugador del año que entrega la revista “France Football”, que es parte del grupo “L’Equipe”. Entonces, hay que entenderlo desde esa lectura. “L’Equipe informa más sobre los resultados de partidos.

Messi con su familia en Arabia Saudita

-Pero se le pone mejor nota siempre a Mbappé, o se dice “Mbappé está muy solo”, como que no tiene quién lo asista, cuando Messi estuvo presente en 65 goles del equipo en los 71 partidos que jugó y a los casi 36 años (31 goles y 34 asistencias)...

-No tanto, hubo muchos partidos en los que se dijo que Mbappé no jugó bien y tuvo varios tres y cuatros en los puntajes, y también hubo muchas veces en las que L’Equipe dijo que Mbappé va a extrañar a Leo. Lo que sucede es que fuera de Francia se busca siempre señalar las referencias negativas y no las positivas. Lo digo porque tengo la chance de leer cada día mucha prensa extranjera y lo veo. De hecho, no sé si se conoce que, en promedio de puntajes, los dos mejores de la temporada son Messi y Neymar.

-Eso sí que es extraño.

-Puede ser que sea una sorpresa, pero es así.

-¿Cómo evaluás el paso de Messi por el PSG?

-En la primera temporada no le fue fácil porque se requirió un tiempo de adaptación, pero no fue tan mala como nos hicieron creer. Y ya estaba mucho mejor en la segunda hasta el Mundial, cuando estaba como un cañón, y al regreso de Qatar se cortó esa dinámica, pero como es Messi, se espera siempre que haga cincuenta goles por año.

-Algunos ya especulan con que, incluso, está la chance de que ya no juegue más por el PSG, ni siquiera en los tres partidos de liga que quedan.

-Él es una persona que siempre cumple con las reglas. Es un tipo disciplinado, pero que recibió una sanción muy dura. Este castigo parece que fuera a un niño que se portó mal, pero no sé si él se va a enojar. Creo que saldrá a jugar como siempre.

-En el caso de que siguiera, ¿cómo creés que va a ser recibido en el Parque de los Príncipes? Porque si ya hubo gente que fue a manifestarse y que lo insultó, no parece que pueda jugar tranquilo en lo poco que le queda.

-La afición está muy dividida con Messi. Están los extremistas de las curvas que desean que el PSG vuelva a ser un equipo tradicional, y que se cansaron de las contrataciones estrella, pero en las tribunas laterales disfrutan de Messi, lo valoran y lo ven con buenos ojos. Con la curva nunca hubo una buena relación con Leo, que además en un momento ya dejó de saludarlos en los partidos.

-Esto te lo deben haber preguntado mucho, pero debo hacerlo...

-A ver...(risas)

Los hinchas del PSG se juntaron para protestar en contra de Messi (Photo by Franck FIFE / AFP)

-¿No tiene nada que ver la final del Mundial, y el hecho de que Messi haya sido elegido como la figura, con todo lo que le está pasando en Francia?

-Yo no creo que la dirigencia esté enojada por este hecho. Los hinchas no enfocan en eso sino que le reprochan por dos eliminaciones de Champions en octavos de final sin una reacción de un crack como él. Se esperaba que sacara un conejo de la galera cuando en realidad, se trataba de un asunto colectivo.

-Tampoco hubo un gran reconocimiento cuando volvió del Mundial de Qatar...

-No se podía. Se le hizo un pequeño reconocimiento en el primer entrenamiento porque no se quería molestar a Mbappé, que también forma parte del plantel y siendo que el PSG es un equipo de la capital francesa no era lógico un recibimiento a toda pompa a un jugador que le había ganado la final a Francia. Era lógico eso. Pero en otros equipos de otros países sí que recibieron de la mejor manera a los jugadores argentinos.

-A eso iba.

-Sí, creo que la razón es esa.

La tapa del libro de Florent Torchut sobre Messi

-Para vos, ¿a dónde irá Messi una vez que salga del PSG?

-Por fuentes del Barcelona y de la Liga Española, es muy complicado que pueda regresar, porque el club tiene que hacer una rebaja salarial de 200 millones de euros y rever las situaciones de dos amigos de Leo, Jordi Alba y Sergio Busquets, y no parece posible. Para mí, Xavi Hernández y Laporta mantienen la ilusión a muchos aficionados y socios pero es casi imposible. Y además, Tebas, el presidente de la Liga, ya se sabe que no hace excepciones de ninguna clase con el Fair Play Financiero. No sé, puede que acabe en la Premier League o en la Serie A, según mi análisis en función del mercado, y en un segundo plano están las ofertas de Arabia Saudita y de la MLS norteamericana.

-Hace un mes, Jorge Messi, el padre de Leo, comunicó al PSG que no renovará el contrato porque no ve un proyecto deportivo interesante. ¿En qué anda el PSG para el futuro próximo? ¿Qué sucederá si el conglomerado qatarí acaba adquiriendo el Manchester United en este verano? ¿Qué lugar tendría el PSG en ese caso?

-Yo había escuchado esa versión, de que los qataríes van a la búsqueda de quedarse con el Manchedster United aunque insisten en que seguirán invirtiendo en el PSG, pero parece difícil que si adquieren el Manchester United puedan sostener en París un proyecto fuerte. Veremos.

-Algo que nunca se entendió es por qué si el fútbol francés estuvo siempre como fundador de toda organización europea, tiene una prensa tan fuerte que otorga los premios anuales más importantes, y tan buenos jugadores, los equipos de clubes no tuvieron hasta ahora la fortaleza ni la trayectoria de los españoles, italianos, alemanes e ingleses.

Antes de la Ley Bosman (1995), Francia tenía una liga fuerte porque tenía a la mayoría de sus jugadores nacidos en el país en la liga local, pero luego se transformó en un país exportador y sus estrellas prefirieron ir a jugar afuera (Upamecano, Konaté, Griezmann). Otro tema es que nunca hubo un pool de clubes fuertes que tuvieran un dominio por décadas, como sucede en España, o Italia o Alemania o el “Top Six” inglés. O lo de Argentina. Lo del fútbol francés va más por el predominio de equipos por una cantidad de años y luego bajan. Hubo un tiempo del Saint Etienne en los Setenta, o del Olympique de Marsella en los Noventa, o del Olympique de Lyon en la década pasada, ahora el PSG. Por eso es que ahora el PSG pretende asentarse y llegar al nivel del Real Madrid, Manchester United, Bayern o Juventus. Pero por ejemplo, en esta temporada, el equipo que más lejos llegó en Europa es el Niza.

-Es un fenómeno parecido al de México.

-Podría decirse que sí, que no hay un equipo que permanezca décadas en el mismo nivel.

-Una rareza, porque la selección francesa sí consiguió consolidarse como una potencia en estos años, desde 1998.

Sí, de hecho, llega a una final cada dos, y desde que ganó su primer Mundial en 1998, aparece aquel espíritu de (Aimée) Jacquet (el entrenador de aquel equipo) que se parece al de Argentina ahora, y hasta se buscan también chicos nacidos en otros países de padre o madre francesa desde hace un cuarto de siglo. En la selección se logró algo que no se pudo en los clubes.

Seguir leyendo: