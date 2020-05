Pese a ello, vale la pena considerarlos: al fin y al cabo, la tecnología, que siempre fue el gran enemigo del hombre, hoy es su principal aliada. Los diseños que presentan países desarrollados, como China y Estados Unidos, son alentadores: un algoritmo que predice en qué pacientes el contagio de coronavirus significará un problema pulmonar grave, un algoritmo que predice la evolución de curvas de contagio en determinadas regiones de acuerdo a la manipulación de variables específicas. Por ejemplo: cantidad de infectados y muertos en Brasil en un escenario en el que no se implementó la cuarentena obligatoria, o cantidad de casos en Brasil en un escenario en el que no se implementó la cuarentena obligatoria y además no se realizaron testeos a personas asintomáticas, etc. Como en el cuento de Borges “El jardín de los senderos que se bifurcan”, el algoritmo predice cientos de futuros posibles con un mínimo cambio de factores en la situación inicial.