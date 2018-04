La clave para avanzar en su trabajo de investigación llegó casi por casualidad. O, tal vez, no tanto… Al terminar aquella primera pasantía, Landa había autorizado a Rabinovich a llevarse unos anticuerpos en los que había estado trabajando que fueron a parar a una heladera en la casa de sus padres. En sus propias palabras, los hechos sucedieron así: "Me acordé de esos anticuerpos cuando estaba haciendo mi tesis doctoral y le pregunté a mi madre si todavía estaban en la heladera. Me respondió que efectivamente allí seguían. Tuve la suerte que uno de esos anticuerpos reaccionó en forma cruzada con una proteína que se encontraba en las células del sistema inmunológico de los mamíferos. Esa banda proteica, que después secuenciamos, terminó siendo la galectina".