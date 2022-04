Jason Momoa wird in dem von Minecraft inspirierten Film die Hauptrolle spielen

Cast member Jason Momoa arrives at the world premiere of "The Lego Movie 2: The Second Part" on Sunday, Feb. 2, 2019 in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Der Film über Minecraft (das meistverkaufte Videospiel aller Zeiten der schwedischen Firma Mojang) ist laut Informationen, die in The Hollywood Reporter veröffentlicht wurden, bereits eine Tatsache, in der auch kommentiert wurde, dass Jason Momoa in den abschließenden Verhandlungen mit sei Teil dieses Projekts. Die Richtung würde in die Hände von Jared Hess fallen, so die auf Unterhaltungsnachrichten spezialisierte Website. Hess hat den Film Napoleon Dynamite aus dem Jahr 2004 und Nacho Libre, der 2006 veröffentlicht wurde, zu seinem Verdienst.

Die Produktion wird von Mary Parent (Dune) und Roy Lee (Death Note) geleitet, während die Produktion von Jon Berg, Cale Boyter und Jon Spaihts durchgeführt wird. Es werden auch Vu Bui und Lydia Winters von den Mojang Studios zu sehen sein, die den Film ebenfalls produzieren werden.

Jason Mamoa en "Aquaman y el reino perdido". (Warner Bros. Pictures)

Das Minecraft-Spiel feierte 2011 sein Debüt und simuliert einen Ort, an dem Spieler Städte und Welten mit Blöcken unterschiedlicher Größe bauen. Sofort wurde das Spiel zu einem weltweiten Erfolg und erreichte innerhalb weniger Jahre nach seiner Veröffentlichung mehr als 100 Millionen Nutzer. Bisher wurden weder weitere Details des Films und seiner Handlung bekannt gegeben, noch wurden andere Figuren Momoa in diesem Film begleitet.

Dieses Projekt ist der Höhepunkt mehrerer Verhandlungen, die die Macher des Spiels bereits 2014 mit den Behörden von Warner Bros. begonnen haben und die jetzt 2022 endlich das Licht der Welt erblicken. Zu dieser Zeit sollte der Film von Jill Messick inszeniert werden. Es ist erwähnenswert, dass Messick 2018 Selbstmord begangen hat und das Projekt dann erneut abgebrochen wurde. Tatsächlich wird Messick im Abspann des Films anerkannt, sobald er endet.

Minecraft superó el billón de visualizaciones en YouTube. YOUTUBE / MICROSOFT Europa Press

In den letzten Jahren konnten Fans von Videospielen Filme auf der großen Leinwand sehen, die auf einigen von ihnen basierten. Free Guy zum Beispiel mit Ryan Reynolds wurde als kostenlose Version des Spiels GTA (Grand Theft Auto) angesehen. Ebenfalls auf der Liste stehen Uncharted (mit Tom Holland und Mark Wahlberg in den zentralen Rollen) und Sonic 2 mit Jim Carrey, und beide Filmversionen wurden von den Fans gut aufgenommen.

Jason Momoas Glück wurde nach seiner Teilnahme an der HBO-Serie Game of Thrones auf den Kopf gestellt. Seine Rolle als Khal Drogo, dieser Krieger, der eine fiktive Sprache sprach, brachte ihm weltweite Anerkennung ein, die zu Rollen wie der des DC-Universe-Superhelden Aquaman und seiner Teilnahme als Duncan in der mehrfach ausgezeichneten Dune führte.

