Die Mutter des toten Babys erschien in Bogotá an den Stränden von Magdalena

Seit dem 4. April wurde Yenni Alexandra Higuera Casallas vermisst. Die 25-jährige Frau war Mutter eines zweijährigen Babys, das tot an einem Strand in der Touristengegend von Buritica (Magdalena) aufgefunden wurde. Laut der Zeitung El Colombiano sahen ein paar Touristen ein kleines blaues Auto am Strand und als sie sich näherten, fanden sie das Baby tot vor.

Am Nachmittag dieses Dienstags bestätigten Verwandte der Frau mehreren Medien, dass Higuera Casallas in den letzten Stunden in der Stadt Kennedy südlich von Bogotá, ihrer Heimatstadt, aufgetreten ist.

Dieselbe Version wurde von der Barranquilla Zeitung El Heraldo bestätigt. „Ich komme im Namen von Frau Yenni Higuera, sie ist bereits erschienen und ist in Bogotá“, hätte der Anwalt der Frau den Magdalena-Behörden am Nachmittag des 19. April mitgeteilt.

Es sollte daran erinnert werden, dass vor einigen Tagen ein Video von Überwachungskameras in dem Gebiet, in dem die Leiche des Minderjährigen gefunden wurde, transzendiert wurde, in dem Yenni Alexandra Higuera Casallas barfuß, desorientiert und ohne ihr Baby gesehen werden konnte, das von der Rechtsmedizin als Samuel Guerrero Higuera identifiziert wurde.

Im Moment führten Analysen der genauen Todesursachen von Edwin Samuel Guerrero Higuera zum Tod durch Erstickung beim Eintauchen. „Es gibt einen Bericht, der bestätigt, dass das Kind ertrunken ist und wir immer noch auf der Suche nach der Mutter sind. Aufgrund einiger Vergleiche, die anhand von Videos durchgeführt wurden, werden wir weiter nach ihr suchen, um herauszufinden, wo sie sich befindet, und um so ein breiteres Bild von dieser Situation zu erhalten“, Oberst Jesús Manuel de los Reyes erklärte damals Kommandeur der Metropolitan Police von Santa Marta.

Der Vater des Jungen seinerseits fügte hinzu, dass er mit dem Erscheinen seines Ex-Partners hofft, dass das, was passiert ist, geklärt und Gerechtigkeit geübt wird. „Mein Sohn ist bereits tot und nichts wird ihn ändern. Mir als Vater bleibt nur noch zu wissen, warum Yenni sich so verhalten hat. Ich verstehe nicht, wie sein Herz ihm gegeben hat, ihn dort liegen zu lassen und zu gehen „, sagte der Mann.

In seinem Gespräch mit El Tiempo berichtete der Vater auch, dass ihm die Überreste seines Sohnes am vergangenen Donnerstag übergeben wurden, nachdem die Ergebnisse des DNA-Tests, der die Verwandtschaft vollständig bestätigte, veröffentlicht wurden.

„Am Samstag kam der Junge in Bogotá an und wir begruben ihn am nächsten Tag. Es war eine sehr schwierige Zeit, weil ich nicht erwartet hatte, mich so bald von meinem Sohn zu verabschieden, der bei guter Gesundheit war und sehr glücklich war „, fügte er hinzu.

Über Yenni behauptete Guerrero, Informationen darüber zu haben, dass sie wegen einer Störung, die sie darstellt, in einer Nervenklinik festgehalten werde. „Ich bete zu Gott, dass es ein Unfall gewesen wäre, ich denke immer noch, dass sie eine gute Mutter war“, schloss er.

Derzeit gibt es keine Erklärung der Behörden zum Aussehen der Mutter und es gibt auch keine klare Hypothese über ihren Grad an Verantwortung für den Tod des Babys.

