420: wie und wann ist Marihuana in Mexiko angekommen

Dieser 20. April erinnert an den Welt-Marihuana-Tag. Um den Ursprung dieser Feier herum gibt es mehrere Theorien, obwohl die am meisten akzeptierte ist, dass sich eine Gruppe junger Leute, die sich in den 70er Jahren in Kalifornien, USA, Los Waldos nannten, nach der Schule zusammenkam, um Marihuana zu rauchen. Zu diesem Zweck beschlossen sie, dass die Besprechungszeit 4:20 betragen würde, und tatsächlich verwendeten sie Code 420 als Schlüssel.

Eine andere bekannte Version besagt, dass 1995 in Vancouver, Kanada, 200 Cannabiskonsumenten zusammenkamen, um die Entkriminalisierung dieses Produkts zu fordern, und dieses Kraut aus Protest in der Öffentlichkeit rauchten.

Was auch immer der Grund ist, Verbraucher auf der ganzen Welt haben dieses Datum verabschiedet, um den Welt-Marihuana-Tag

In Mexiko ist Marihuana die am häufigsten verwendete illegale Droge in der Bevölkerung. Es wird geschätzt, dass etwa sieben Millionen Mexikaner, 8,6% der Erwachsenen zwischen 18 und 65 Jahren, es mindestens einmal versucht haben.

Tatsache ist, dass die Geschichte des Werks in Mexiko eine lange Geschichte hat, die in der Zeit der Kolonie beginnt und bis heute andauert. Laut dem Text Historical Breviary on Cannabis aus der Virtual Law Library des Instituts für Rechtsforschung der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko (UNAM) war Cannabis auf Erkundungsreisen anwesend und erreichte Amerika im 16. Jahrhundert, als es als Faserquelle eingeführt wurde Chile im Jahr 1545 und in Peru neun Jahre später. Die englischen Kolonisten verstanden auch ihre Bedeutung, da sie 1606 in Kanada und 1611 nach Virginia eingeführt wurde.

Er kam während der Eroberung nach Mexiko, die von Pedro Cuadrado, einem der Eroberer, die Teil der Panfilo de Narváez-Expedition waren, gebracht wurde. Nach seinen eigenen Worten war Cuadrado derjenige, der in diesen Gebieten mit dem Anbau dieser Pflanze begann.

In demselben Text heißt es, dass der Historiker Silvio Zavala angibt, Hernán Cortés habe den Anbau und Anbau von Hanf empfohlen, da er sagte, dass die Ureinwohner, um gut leben zu können, hauptsächlich vor der Ankunft der Spanier feine Wolle, Hanf, Flachs, Pflanzen und vier Erbsen fehlten.

F ray Juan de Zumarraga war offenbar von Cannabis begeistert, weil Zumarraga laut Fray Juan de Torquemada etwa 1531 sorgfältig Früchte aus Kastilien, Hanf und Flachs anpflanzte, als eine der Maßnahmen zur Erreichung einer prosperierenden Wirtschaft, die es Spaniern ermöglichen würde sich in Mexiko niederzulassen, passen Sie sich glücklich an.

Die Inquisition war die erste Instanz in Mexiko, die die nichtindustrielle Verwendung von Hanf sanktionierte. Das Verbot konzentrierte sich auf bestimmte Pflanzen, darunter Peyote, Ololiuqui und sogenannte Pipilzinzintles oder Pipilzinzintlis, auch bekannt als „ehrwürdige Kinder“. Letzteres ist der Name, den die Ureinwohner verwendeten, um Hanf und andere Pflanzen in den Ritualen zu bezeichnen, in denen sie wegen ihrer psychoaktiven Wirkung eingenommen wurden. Das Verbot wurde im Februar 1769 erteilt.

Trotzdem begann Anfang 1777 eine der größten Wirtschaftskampagnen in der Geschichte Neuspaniens: Es wurde versucht, den Hanfanbau mit der vollen Kraft der Krone einzuführen. Letzterer zeigte ein solches Interesse daran, dass er sogar eine Gruppe spanischer Landwirte entsandte, um Anbautechniken zu verbreiten, und sogar seine politische Linie änderte, indem er die Erlaubnis erteilte, eine königliche Fabrik für Leinwand und Leinwand im Vizekönigreich zu installieren.

Die Verteilung von ungenutztem Land, ob privat oder Crown, unter indigenen Völkern wurde ebenfalls angeordnet, um den Anbau zu erleichtern.

Nach der Unabhängigkeit Mexikos war die Verwendung von Hanf nicht mehr textil, sondern rituell und medizinisch. Heilung und Praktiken mit Pflanzen wurden aus religiösen Gründen nicht mehr verfolgt. Stattdessen wird die medizinische Praxis, die in diesem zeitgenössischen Bewusstsein vorkommt, diese Verfolgung annehmen, obwohl sie im gesamten 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Notwendigkeit Bestrafung, und sie konkretisieren nur die Überzeugungen oder Rituale ihrer Praxis.

Die ersten Gesundheitsvorschriften, die in den späten 30er und frühen 40er Jahren des 19. Jahrhunderts begannen, waren der Präzedenzfall des Strafgesetzbuches von 1871, in dem Verbrechen gegen die Gesundheit erstmals bestraft werden. Zu dieser Zeit war die Pflanze bereits unter dem Namen Marihuana bekannt, was sie auf der ganzen Welt berühmt machen würde.

Für die mexikanische Revolution war der Konsum von Marihuana sehr verbreitet. Im Jahr 1908, kurz zuvor, begann jedoch eine strengere Kontrolle des Verbrauchs von Enervantes. Schließlich wurde seine Verwendung 1920 verboten.

