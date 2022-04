Sie berichten über den Frauenmord von Yolima Pérez, ehemaliger Kämpfer der ehemaligen FARC und Unterzeichner des Friedensabkommens.

Un grupo de mujeres participan en una movilización con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer hoy, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Ein demobilisiertes Mitglied der FARC, das im Prozess der Wiedereinsetzung in die Abteilung von Meta E identifiziert wurde, die als Yolima Pérez identifiziert wurde, wurde tot in ihrem Haus aufgefunden, so der Präsident der Commons-Partei, Rodrigo Londoño.

Der Führer verurteilte die Gewalt gegen Frauen, die 2016 das Friedensabkommen zwischen der ehemaligen Guerillaorganisation und dem kolumbianischen Staat unterzeichnet hatten:

Darüber hinaus fügte die National Corporation for Common Reintegration hinzu, dass die ehemalige Kämpferin, 34 Jahre alt, Unterzeichnerin des Abkommens war, das gerade wieder eingesetzt wurde und „heute im Morgengrauen tot in ihrem Haus aufgefunden wurde“ in der Stadt Mesetas.

Das Unternehmen betonte, dass das Opfer ein produktives Projekt entwickelte und seine akademische und berufliche Ausbildung durchführte, um vom zivilen Leben aus zur Gesellschaft beizutragen:

Yolima Pérez gründete eine der Frauenorganisationen „Chocolate entre amigas“ und überwachte die Umsetzung des Friedensabkommens, das 2016 zwischen der kolumbianischen Regierung und der FARC über das Women's Oversight Office unterzeichnet wurde, das sich aus weiblichen Führungskräften und sozialen Akteuren zusammensetzt.

In der veröffentlichten Erklärung betonte das Unternehmen, dass „dieser Fall ein Beweis für die Notwendigkeit einer umfassenden Umsetzung des Friedensabkommens mit einem geschlechtsspezifischen, territorialen, ethnischen und differenzierten Ansatz ist, der es uns ermöglicht, Frieden mit sozialer Gerechtigkeit aufzubauen“.

Als Kontext erklärte die Special Jurisdiction for Peace (GEP) im vergangenen März, dass seit der Unterzeichnung des Friedensabkommens 306 demobilisierte Personen getötet wurden, darunter 10 Frauen, darunter eine indigene Frau aus dem Departement Cauca (Südwesten).

Dieser Londoño hat auf seinem Twitter-Account gepostet:





Weitere Fälle von Gewalt gegen Frauen: In Barranquilla wurden am Karfreitag zwei Frauen getötet

In den letzten 24 Stunden wurden in Barranquilla zwei Frauen gewaltsam ermordet, was die Besorgnis und Empörung der Einwohner der Stadt auslöste.

Der erste Fall wurde am Morgen gemeldet, als im Dorf La Playa der leblose Körper einer 30-jährigen Frau, die als Albanis Del Carmen Báez identifiziert wurde, von der Gemeinde gefunden wurde.

Laut dem vorläufigen Bericht der Behörden sagten die Bewohner des Verstorbenen, dass die Frau einen starken Streit mit ihrem romantischen Partner hatte, der offenbar ein Messer nahm und die Frau angriff, bis sie sich das Leben nahm. Obwohl die Frau schließlich in ein medizinisches Zentrum verlegt wurde, wo Angehörige der Gesundheitsberufe ihren Tod bestätigten.

Die Frau stammte ursprünglich aus Maracaibo, Bundesstaat Zulia in Venezuela, und der romantische Partner, der für ihren Tod verantwortlich sein würde, wurde als José Antonio Martínez Viloria, 44, aus Sincelejo, Sucre, identifiziert. Laut lokalen Medien fand die Diskussion statt, weil die Frau ihre fünf Kinder zum leiblichen Vater schickte; Kinder im Alter von 2, 4, 6, 8 und 12 Jahren blieben ohne ihre Mutter.

Dos mujeres participan el 19 de junio de 2020 de un plantón para protestar por los feminicidios ocurridos este año en el país, especialmente durante la cuarentena nacional para contener la expansión del COVID-19, en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A. EFE

Stunden später, in der Metropolregion Barranquilla, wurde eine Frau mit einer Schusswaffe getötet. Die Ereignisse fanden im Viertel Altos de Belén statt, wo sie das Opfer fanden, das als Aurora Sánchez Bauza, 34 Jahre alt, identifiziert wurde.

Die Behörden gaben an, dass die Frau in diesem Fall von bewaffneten Männern auf einem Motorrad abgefangen wurde, die sie fünfmal erschossen hatten. Laut Zeugen trug Sanchez einen schwarzen Pullover, blaue Jeans und eine kleine rosa Tasche. Nach dem Angriff hatte die Frau angesichts von Schusswunden ein entstelltes Gesicht.

Bisher wurden in diesem Jahr in der Abteilung von Atlántico sechs Fälle von Frauenmord gemeldet. Ende März wurde im Viertel Las Americas über den Tod von Yasli Carolina Ortega Bastida berichtet, die nach einem Kampf ebenfalls von ihrem romantischen Partner erstochen wurde. Für diesen Frauenmord wurde William Hernando Molina Soto, der romantische Partner des Opfers, gefangen genommen.





