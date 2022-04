Die Reaktion der Passagiere in den USA, um von der Aussetzung der obligatorischen Verwendung von Masken in Flugzeugen zu erfahren

Ein Flugzeugpilot informiert die Passagiere über die Maßnahme der US-Regierung über die nicht vorgeschriebene Verwendung von Masken an Flughäfen oder Flugzeugen

Eine Gruppe von Passagieren, die sich in den USA an Bord eines Flugzeugs befanden, wurde vom Piloten über die kürzlich von einem Bundesrichter aus diesem Land ergriffene Maßnahme informiert, bei der die obligatorische Verwendung einer Maske zur Vorbeugung von COVID-19-Infektionen sowohl an Flughäfen als auch in Flugzeugkabinen aufgehoben wurde.

„Die Regierung von Biden gibt bekannt, dass die Verkehrssicherheitsbehörde nicht mehr die obligatorische Verwendung von Masken an allen US-Flughäfen oder in Flugzeugen vorschreibt“, sagte der Flugzeugkapitän allen Anwesenden.

Sofort ließ die Reaktion nicht lange auf sich warten und die Passagiere begannen mit Applaus und Feierschreien zu feiern. Im Trubel hört man eine Person ausrufen: „Endlich!“ , während einige die Maske in der Kabine entfernen und andere sie aufgelassen haben.

Der Bundesrichter in Florida hob das nationale Mandat zum Tragen von Masken für Flugzeuge und andere öffentliche Verkehrsmittel auf, weil er die Autorität der US-Gesundheitsbehörden, einschließlich der Coronavirus-Pandemie, überschritten hatte.

In der vom ehemaligen Präsidenten Donald Trump ernannten Entscheidung der Bundesbezirksrichterin Kathryn Kimball Mizelle in Tampa vom Montag hieß es auch, dass die Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten ihre Entscheidung nicht unangemessen rechtfertigen und nicht den richtigen Regeln folgten.

In ihrem 59-seitigen Urteil sagte Mizelle, das einzige Mittel bestehe darin, die Regel vollständig außer Kraft zu setzen, da es unmöglich sei, sie für die begrenzte Gruppe von Personen zu beenden, die sich in der Klage dagegen aussprachen.

„Da unser System es Agenturen nicht erlaubt, illegal zu handeln, selbst um wünschenswerte Ziele zu verfolgen, erklärt das Gericht dies für illegal und erklärt das Maskenmandat für nichtig“, schrieb er.

Der republikanische Gouverneur des Bundesstaates Florida, Ron DeSantis, feierte den Umzug mit einem Beitrag in seinen sozialen Medien.

„Es ist toll zu sehen, dass ein Bundesrichter in Florida das Gesetz befolgt und Bidens Gesetzesvorlage über das Tragen von Masken beim Transport ablehnt. Sowohl Mitarbeiter der Fluggesellschaft als auch Passagiere verdienen ein Ende dieses Elends „, sagte der Gouverneur über seinen Twitter-Account.

CDC hat kürzlich das Maskenmandat, das am Montag auslief, bis zum 3. Mai verlängert, um mehr Zeit zu haben für die Untersuchung der Omicron BA.2-Subvariante des Coronavirus, die heute für die überwiegende Mehrheit der Fälle in den USA verantwortlich ist.

Die Maskenpflicht für Reisende war Gegenstand monatelanger Lobbyarbeit der Fluggesellschaften, die versuchten, dem ein Ende zu setzen. Die Fluggesellschaften argumentierten, dass wirksame Luftfilter in modernen Flugzeugen die Übertragung des Virus während eines Fluges sehr unwahrscheinlich machen. Die Republikaner im Kongress kämpften ebenfalls um die Beendigung des Mandats.

Letzte Woche verlängerte die Regierung von Präsident Joe Biden die nationale Verordnung, die das Tragen einer Maske im öffentlichen Verkehr vorschreibt und gleichzeitig eine Zunahme der COVID-19-Fälle überwacht.

Als die U.S. Transportation Security Administration (TSA), die für die Einhaltung der Bestellung in Flugzeugen, Bussen, Zügen und ihren jeweiligen Terminals verantwortlich ist, die Anforderung im vergangenen Monat erweiterte, hoffte CDC, eine flexiblere Strategie zu entwickeln, um die Bestellung zu ersetzen. national.

Die Anordnung, die Maske zu tragen, ist das sichtbarste Überbleibsel der Einschränkungen zur Bekämpfung der Pandemie und möglicherweise das umstrittenste. Die jüngste Zunahme missbräuchlicher und manchmal gewalttätiger Vorfälle in Flugzeugen wurde auf Streitigkeiten über den Maskengebrauch zurückgeführt.

