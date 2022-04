Machtreform: PRI-Abgeordnete lehnen Initiative wegen Verstößen gegen internationale Abkommen ab

Alejandro Moreno of the opposition party PRI speaks as members of the opposition stand ad hold placards during the legislative session to vote on the constitutional reform of the electricity sector defended by Mexico's President Andres Manuel Lopez Obrador, who wants to strengthen state control of the electricity market at the expense of private operators, at the Mexican Congress, in Mexico City, Mexico April 17, 2022. REUTERS/Luis Cortes

Nachdem Marco Mendoza, ein Mitglied der Fraktion, Teil der Delegation war, die auf das Podium der Abgeordnetenkammer ging, während Alejandro Moreno im Namen der PRI-Bank eine Botschaft übermittelte, verteidigte er den Vorschlag der Partei, der er angehört.

In einem Interview mit Infobae Mexico, dem mehrköpfigen Abgeordneten der Partei der Institutionellen Revolution, sagte Marco Mendoza, dass die von Präsident Andrés Manuel López Obrador vorgelegte Initiative zur elektrischen Reform gegen verschiedene internationale Vorschriften verstößt, einer der Gründe, warum sein Parlament Fraktion weigert sich, für die Verfassungsänderung zu stimmen.

Einer der wichtigsten internationalen Verträge, die vom Gesetzgeber festgelegt wurden, ist das im Dezember 2015 unterzeichnete Pariser Abkommen, in dem sich die Mitglieder der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen verpflichtet haben, Maßnahmen zu ergreifen, um den vom Menschen verursachten Klimawandel umzukehren Aktivität.

Der Gesetzgeber versicherte, dass bei Genehmigung der Verfassungsänderung in Umweltfragen ein Rückschritt unternommen wird, da die Reform die Erzeugung von Energie durch stark umweltschädliche Prozesse vorsieht, im Gegensatz zu den von den Gesetzgebern der Koalition Going for Mexico vorgelegten.

El diputado señaló errores en la propuesta de Reforma Eléctrica (Foto: Marco Mendoza)

Marco Mendoza stellte im vergangenen März seine eigene Initiative zur elektrischen Reform vor, die für ihre angeblichen Ähnlichkeiten mit der eigenen des Präsidenten bekannt war, die dazu führten, dass sich die Parlamentsgruppe der Institutionellen Revolutionären Partei von dem Vorschlag löste.

„Die Parlamentsgruppe der Institutional Revolutionary Party (GPPRI) erklärt, dass die Initiative, die die Artikel 25, 27 und 28 der Politischen Verfassung der Vereinigten Mexikanischen Staaten in Elektrizitätsfragen reformiert und hinzufügt, vom Bundesabgeordneten Marco Mendoza unterzeichnet und im Amtsblatt der Die heutige Abgeordnetenkammer war in persönlicher Eigenschaft und repräsentiert nicht die Position dieser Bank oder der nationalen Führung dieses politischen Instituts „, sagte die Abgeordnetenkammer auf ihrer offiziellen Website, dass die Erklärung unter der Anweisung von Alejandro Moreno veröffentlicht wurde , Präsident der PRI.

Der Gesetzgeber bestritt, dass es innerhalb der Partei Repressalien für diejenigen gibt, die eine andere Ideologie als die der Führer und Führer der PRI zum Ausdruck bringen, aber er wies darauf hin, dass er als Teil einer politischen Organisation den ihm angeordneten Statuten unterliegt.

(Foto: Cuartoscuro) Daniel Augusto | Daniel Augusto

Aus diesem Grund bestritt der Abgeordnete, dass die PRI-Gesetzgeber ihre Stimmen auf der Grundlage der Sanktionen abgegeben haben, die sie innerhalb der Partei erhalten könnten, wie z. B. den verschiedenen Aussagen gegen Carlos Aysa, der sich für die Elektrizitätsreform aussprach und anschließend von leitenden PRI-Führungskräften disqualifiziert wurde.

Andererseits wurde der Abgeordnete Marco Mendoza zu Vorwürfen angeblicher Interessenkonflikte gegen zwei Abgeordnete seiner verbündeten Parteien, Edna Díaz von der PRD und Margarita Zavala von der PAN, befragt.

Der Gesetzgeber versicherte, dass die Vorwürfe gegen weibliche Abgeordnete nur eine Strategie seien, um die Diskussion und die anschließende Abstimmung über die elektrische Reform zu verzögern, die die Mitglieder seiner Bank nicht betroffen waren, da sie in der Nähe der Abgeordnetenkammer installiert sind.

Marco Mendoza kam einen Tag vor der Abstimmung in Begleitung der PRI-Bank in den Räumlichkeiten des Legislativpalastes an, da die Partei versicherte, dass sie mit Decken und Kissen zum Schlafen ausgestattet würden, um eine frühzeitige Genehmigung des Präsidentschaftsvorschlags zu vermeiden.

