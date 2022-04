Junior aus Barranquilla unterstützte seine „Tiburonas“ für eine Episode von Machismo während des Liga-Femenina-Spiels

Nach dem Vorfall in einem Spiel in der BetPlay Women's League, in dem Juniorinnen Macho-Einstellungen gegen sie anprangerten, gab die Institution eine neue Erklärung ab, in der sie ihre Zahlen angesichts der offensichtlichen Misshandlung und Belästigung während dieses Treffens unterstützt.

Wie EL HERALDO berichtete, gab der Barranquillero-Club eine erste Erklärung ab, in der er nichts mehr über „dieses unangenehme Thema“ sagen würde - in Anspielung auf das Spiel am vergangenen Dienstag -, aber die Institution wurde von den Fans stark kritisiert und stellte klar, dass sie die Frauenkomponente in unterstützte zusätzlich zur Zusendung eines formellen Protestschreibens an den Dimayor.

„Junior äußert gegenüber der Öffentlichkeit und den Medien, dass er seine Spieler und Mitglieder des Trainerstabs der an der Liga teilnehmenden Frauenmannschaft immer unterstützt hat. Nach den bedauerlichen Ereignissen des letzten Spiels in Neiva wurde daher bereits formell gegen Dimayor protestiert, in dem das Verhalten des vierten Beamten gegenüber unserem technischen Direktor, Assistenten der Mannschaft und den Spielern abgelehnt wurde „, heißt es in der neuen Erklärung von Junior de Barranquilla vom vergangenen Sonntag.

Diese Bedingungen unterscheiden sich von denen, die vor 48 Stunden veröffentlicht wurden, als sich der Verein für einen diplomatischen Kanal entschied, der seine Anhänger in sozialen Netzwerken sowie diejenigen, die die Arbeit der Spieler auf dem Spielfeld unterstützen, nicht zufriedenstellte:

„Der Junior Club darf die breite Öffentlichkeit und die Medien darüber informieren, dass in Bezug auf das Verhalten des vierten Beamten gegenüber unseren Spielern und Mitgliedern des Trainerstabs während des Spiels zwischen Atlético Huila und Junior die Angaben der technischen Assistentin Jimena Borja und der Spieler Estefanía Cartagena wird in der Pressekonferenz die einzige öffentliche Demonstration zu diesem unangenehmen Thema sein.“

Angesichts der Änderung der Einstellung fügte die Institution „Tiburona“ hinzu:

„Junior wird immer für Fairplay, gesunden Wettbewerb und die Nutzung regulärer Kanäle sorgen und dabei die Institutionalität unseres Profifußballs respektieren“, schloss er.

Es sei darauf hingewiesen, dass die genannten Ereignisse in einem Spiel stattfanden, das am vergangenen Dienstag ausgetragen wurde, in dem Atlético Huila Femenino die „Tiburonas“ mit 0:2 besiegte.

Nach dem Ende des Spiels prangerten die Juniorspieler auf der Pressekonferenz einen Machismo des vierten offiziellen Edinson Calderón an. Die für die Beschwerde zuständige Person war Estefania Cartagena, die von der Assistentin des technischen Direktors begleitet wurde.

„Wir wollen eine öffentliche Beschwerde über die Behandlung von Frauen einreichen. Der vierte Beamte Edinson Calderón, wie ist es möglich, dass er freundlich mit ihm gesprochen wird, dass er mit dem Zentralrichter zusammenarbeitet, und wie ist es möglich, dass er als Mann das tut und zu unserem Techniker sagt: „Schrauben Sie nicht, hören Sie auf zu schrauben“ und er schlägt ihn, und unser Assistent steht davor. Wer kümmert sich darum? Wir sind müde „, sagte der Juniorspieler.

Dann fügte der Juniorenfußballer hinzu: „Das liegt daran, dass sie eine Frau ist. Nehmen wir Karten, das kann nicht weiter passieren, warum ist es gleich einer Frau und nicht einem Mann? schwieg der Huila-Trainer. Dort kann man Machismo sehen. Wir werden nicht den Kopf senken, wir machen die öffentliche Kündigung.“

Andererseits sprach die technische Direktorin des Junior, Yinaris García, auch über ihren Twitter-Account mit einer Nachricht, in der sie die Niederlage akzeptiert, erklärte jedoch, dass sie Respektlosigkeit oder beleidigende Äußerungen des vierten Beamten nicht akzeptieren werden.

„Wir übernehmen die volle Verantwortung für die Niederlage, es war unser schlechtestes Spiel, aber wir werden aufstehen und weitermachen. Was wir nicht akzeptieren werden, sind Respektlosigkeit, beleidigende Äußerungen des vierten Beamten, in denen er seine Provokationen und Macho-Straftaten nutzt, um später die Entscheidung der Zentrale zu manipulieren (mich am Ende des Spiels auszuschließen). Die Vereine haben ihre Investition verbessert, das Niveau der Liga ist gestiegen, aber dies ist definitiv ein Aspekt, der auch wachsen und sich verbessern muss „, kann im Triller des Trainers gelesen werden.





