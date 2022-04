Die USA und Südkorea begannen in einer Zeit besonderer Spannungen auf der Halbinsel mit militärischen Manövern.

Estados Unidos y Corea del Sur han alcanzado un principio de acuerdo sobre el reparto de los costes asociados a la presencia de tropas estadounidenses en el país asiático. EFE/Jeon Heon-Kyun/Archivo

Die Vereinigten Staaten und Südkorea beginnen ihre kombinierten militärischen Manöver heute in einer Zeit besonderer Spannungen auf der Halbinsel, die von Nordkoreas Waffenskalation und wiederholten Raketentests gekennzeichnet ist, die anscheinend auch einen Atomtest vorbereiten.

„Die Republik Korea (offizieller Name Südkoreas) und die Vereinigten Staaten haben beschlossen, ihre kombinierte Kommandopostenausbildung (CCPT) für die erste Hälfte des Jahres 2022 ab dem 18. April 9 Tage lang durchzuführen“, erklärten die südkoreanischen Joint Chiefs of Staff (JCS) in einer Erklärung.

Das Training, das auf Computersimulationen basiert, beginnt nur einen Tag, nachdem Pyonyang angekündigt hat, ein neues Projektil zur Ausrüstung taktischer Atomwaffen getestet zu haben.

Zusätzlich zu diesem Test wurden in diesem Jahr weitere 12 Tests durchgeführt (eine Rekordzahl), darunter die einer Interkontinentalrakete (ICBM), der ersten ihrer Art seit 2017.

Als offensichtliche Reaktion auf diesen Test beschloss Washington zum ersten Mal seit fünf Jahren, einen seiner Flugzeugträger zu entsenden, um Manöver in der Nähe der Halbinsel durchzuführen.

Im Gegenzug wird das Regime voraussichtlich am 25. April mit einer Militärparade an die Gründung seiner Armee erinnern, bei der es neue Fähigkeiten enthüllen könnte, während Satelliten weiterhin Aktivitäten erkennen, die darauf hinweisen, dass Pjönyang seinen ersten Atomtest seit etwas mehr als vier Jahren vorbereitet.

El dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, junto a un grupo de militares 朝鮮通信社 | AP

Angesichts dieses Szenarios waren einige Analysten der Ansicht, dass das heute beginnende CCPT auch den Einsatz von Vermögenswerten vor Ort beinhalten könnte, um militärische Muskeln zu demonstrieren.

Das JCS hat jedoch angegeben, dass das CCPT „eine defensive Kommandopostenübung ist, die Computersimulationen verwendet und keine tatsächlichen Trainingsmanöver mit Soldaten beinhaltet“.

Pjöngjang hat normalerweise diese Übungen verurteilt, die darauf abzielen, im Kriegsfall operative Verfahren umzusetzen (einschließlich der Abwehr einer Invasion und eines Gegenangriffs), und behauptet, sie seien ein Test für die Invasion seines Territoriums.

Angesichts eines Szenarios, das zunehmend an die Spannungsspitzen von 2017 erinnert, als Pjöngjang und Washington sich gegenseitig mit bewaffneten Angriffen bedrohten, kam der US-Gesandte für Atomverhandlungen, Sung Kim, heute für eine fünftägige Reise in Seoul an.

Kim wird sich mit den südkoreanischen Behörden treffen, um die Situation zu einer Zeit zu erörtern, in der Nordkorea durch die Pandemie vollständig vom Ausland isoliert ist und seit 2019 nicht bereit ist, einen blockierten Dialog wieder aufzunehmen.

(Mit Informationen von EFE)

