„Sneakerella“: Eine neue Version von „Cinderella“ kommt auf Disney Plus

„Sneakerella“: der neue Disney Plus-Film, der die Geschichte von „Cinderella“ neu erfindet. (Disney Plus)

Ein neues Musical kommt zu Disney Plus: Sneakerella, der Film mit El (Chosen Jacobs), einem aufstrebenden Sneaker-Designer (hier beginnt das Wort des Titels, Turnschuhe auf Englisch, Turnschuhe auf Spanisch), der in Queens in New York City lebt. Aber während er diesem Traum nachgeht, arbeitet er in dem Schuhgeschäft seiner Mutter, die vor einigen Jahren gestorben ist, und er hat ein künstlerisches Talent, das er vor Trey, seinem Stiefvater (Bryan Terrell Clark) und seinen beiden hasserfüllten Halbbrüdern verbirgt: Zelly (Kolton Stewart) und Stacy (Hayward Leach) .

Aber das Leben dieses jungen Mannes wird sich ändern, wenn er beiläufig mit Kira King (Lexi Underwood), der Tochter von Darius, einem der besten Basketballspieler in der Geschichte des Sports und auch einem der Moguls in der Welt der Sneaker, seinen Weg kreuzt. Kira ist bekannt als die blaue Prinzessin von Manhattan und dann wird sie diese Liebesgeschichte beginnen, die Cinderella würdig ist (ihr Name Cinderella auf Englisch, daher die letzten Buchstaben des Titels dieses Films).

Sneakerella ist ein von Hip/Hop und Pop geprägtes Musical, das versucht, der klassischen Liebesgeschichte von La Cinderella eine Wendung zu verleihen. Aber was wird nun nach der Begegnung zwischen El und Kira passieren? Der Protagonist wird alles in seiner Macht stehende tun, um sich wieder mit der jungen Frau zu vereinen, und dafür wird er die Zusammenarbeit von Sami (Devyn Nekoda) haben. Zusammen und mit Hilfe von Magie werden sie den Mut finden, ihr Talent einzusetzen und davon zu träumen, ihre Ziele zu erreichen.

Die Veröffentlichung dieses Films wurde aus verschiedenen Gründen zweimal verschoben. Es sollte ursprünglich im letzten Jahr veröffentlicht werden, dann wurde der Termin auf den 18. Februar 2022 verschoben, bis seine Veröffentlichung für den nächsten 13. Mai auf Disney Plus endgültig bestätigt wurde.

Zu den auserwählten Jacobs und Lexi Underwood gesellen sich John Salley, Devyn Nekoda, Juan Chioran, Robyn Alomar und Yvonne Senat Jones. Der Film wird von Elizabeth Allen Rosenbaum geleitet, die auch die ausführende Produzentin ist. Diese Aufgabe wird mit Jane Startz und Rachel Watanabe-Batton geteilt. Das Drehbuch wurde David Light & Joseph Raso, Tamara Chestna (sie ist auch ausführende Produzentin) und Mindy Stern & George Gore II überlassen, die auf einer Geschichte von Stern & Gore und Light & Raso basierten.

