Kolumbien sticht auf Bostons „Speciality Coffee Expo“ mit 40 Kaffeespezialitäten hervor

Vor einigen Tagen endete die 2022-Ausgabe der Specialty Coffee Expo, dem wichtigsten industriellen Kaffee-Schaufenster der Welt, in Boston, an der Delegationen aus Tolima, Risaralda, Caldas und Quindío mit 40 speziellen Kaffeesorten teilnahmen.

Die Delegation, die Kolumbien auf der Specialty Coffee Expo vertrat, bestand aus der Verwaltungs- und Sonderplanungsregion (RAP) der Kaffeeregion und konnte während der Messe in Boston die Beziehungen zu potenziellen Käufern stärken.

Nach dem vom Gouverneur von Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, vorgelegten Bilanz sagte er am Ende seiner Teilnahme an dieser Veranstaltung: „Dies ist die Speerspitze, um unser Produkt internationalisieren zu können und mit diesen Anstrengungen, die wir aus dem Abteilungen, die in Kaffeebauerinnen investieren, in Maschinen, in Begleitung“.

Gleichzeitig sagte Angie Molina, eine kaufmännische Beraterin in der Abteilung Tolima, gegenüber El Tiempo, dass sie „sehr gute Möglichkeiten sehen, Menschen aus verschiedenen Ländern in unsere Regionen zu bringen, um Technologietransfer und Wissenstransfer zu schaffen, um den Spezialmarkt zu verstehen und zu sprechen Sprache des Kaffees auf eine technischere Art und Weise, um effizient auf Märkte zuzugreifen“.

Im Auftrag der Produzenten überlegte der Geschäftsführer der Marke Don Julio de Santa Rosa de Cabal, Julio César Gonzálex, dass es ihnen gelungen sei, potenzielle Investoren auf der Messe zu kontaktieren. „Wir hatten 2 oder 3 sehr relevante Kontakte. Zwei von ihnen wollen unseren Kaffee kaufen. Wir müssen uns bemühen, die benötigten Mengen zu erreichen.“

Ebenso sagte César Augusto Osorio, Vertreter von Q' Grader Caldas, den lokalen Medien: „Es ist immer wichtig, zu einer Messe der ersten Ebene zu kommen, Cafés sichtbar zu machen, die Sichtbarkeit zu geben, die Caldas verdient, die die Coffee Axis verdient durch die Bemühungen von RAP.“

Aus dem RAP feierte der Manager Luis Guillermo Agudelo Ramírez die Teilnahme der nationalen Kaffeebauern, erinnerte aber auch daran, dass nach der Messe noch ein ganzer Aktionsplan umgesetzt werden muss. „Wir hoffen, die Kaffeeregion weiterhin als großen Kaffeeproduzenten positionieren zu können. Wir haben alle Qualitäten und Fähigkeiten.“

Nach Informationen von El Tiempo erklärte Agudelo Ramírez, dass der RAP bessere Preise für diese 40 Kaffeespezialitäten erzielen will und damit der Arbeit von 160.000 produzierenden Familien und den von ihnen geschaffenen Arbeitsplätzen zugute kommt.

Im kommenden August wird die RAP-Kaffeeindustrie potenzielle Käufer von Kaffeespezialitäten in die 4 Abteilungen bringen, damit sie das Produkt und die Kaffeebauerfamilien Caldas, Risaralda, Tolima und Quindío kennenlernen können. Ebenso werden sie an der Expocafé-Messe teilnehmen, die im National Coffee Park stattfinden wird.

