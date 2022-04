Warum müssen Hunde spazieren gehen?

A black and white Border Collie holds the leash of a tan and white Chihuahua while both dogs walk.

Diejenigen, die Hunde als Begleittier ausgewählt haben, gehen davon aus, dass sie jeden Tag spazieren gehen müssen, um sich zu entlasten und Sport zu treiben. Nur wenige wissen jedoch, dass dieser Spaziergang auch dem Lesen der Nachrichten durch Menschen entspricht.

Ein ruhiger Spaziergang, nicht in Eile, der es dem Hund ermöglicht, durch die olfaktorischen Bilder die Umgebung einzufangen, wird ein unschätzbarer Beitrag zu seiner emotionalen Gesundheit und mit logischen Konsequenz zu seiner vollen körperlichen Gesundheit sein.

Einige Autoren sprechen über das Gehen mit dem Hund als menschliche Erfindung und schlagen vor, es durch Spiele zu ersetzen. Der Vorschlag ist viel umfassender: gemeinsames Gehen und Spielen sind zweifellos das Ideal für unsere volle Beziehung zu Hunden.

Das Beste, was wir tun können, ist, diese Spiele in die Zeit des Spaziergangs aufzunehmen, um die Hunde zu stimulieren und ein erfülltes und glückliches Leben zu führen.

Der Spaziergang sollte nicht überstürzt sein oder den einzigen und ausschließlichen Grund haben, den physiologischen Mandaten des Tieres nachzukommen. Darüber hinaus sollte der Spaziergang einige Zeit in Anspruch nehmen und es Ihnen ermöglichen, zu schnüffeln, um das zu erreichen, was wir mit Buntglasfenstern oder der visuellen Wertschätzung einer Landschaft gleichwertig machen würden.

Durch den Geruch kann der Hund erkennen, wer vorbeigegangen ist, ihn wissen lassen, dass er auch seine Markierung durchgemacht hat und eine klare Panoramavorstellung seiner Nachbarschaftsumgebung hat, die für seine Fülle des Lebens unbedingt notwendig ist.

Die Spiele, die ein Hund spielen kann, sind vielfältig. Eines davon ist das „Take and Bring“, bei dem ein Ball, ein Stock oder ein Objekt geworfen wird und das der Hund durch Mitbringen wiedererlangt. In Bezug auf dieses Spiel ist es oft schwierig, das Objekt oder den Ball wiederzugewinnen, der, sobald der Hund ihn fängt, ihn als seinen Besitz oder seine Beute als „bereits tot“ betrachtet und ihn nicht zurückgibt, was die Entwicklung der Spielsequenz frustriert.

Eine Möglichkeit, die Kontinuität des Spiels zu ermöglichen, besteht darin, dies mit zwei Bällen zu tun. Wenn sich der erste erholt, machen wir den zweiten Biss. Dies ist attraktiver, da er „lebendig“ ist, wenn er mit unserer Aktion abprallt und ihn auffordert, den ersten zu veröffentlichen, der die Entwicklung der Aktivität fortsetzt.

Ein anderes Spiel ist die „Motte“ unserer Kindheit, die darin besteht, zu jagen und verfolgt zu werden, indem nacheinander Rollen ausgetauscht werden. Auf der anderen Seite verstehen viele Hunde das Spiel des Hinterhalts als das „Verstecken“ der menschlichen Kindheit und wissen, wie man es praktiziert.

Ein weiteres Spiel, das Hunde am meisten mögen, ist die Suche nach versteckten Leckereien, damit sie ihren Geruchssinn entwickeln können.

Die Wahrheit ist, dass Spielen auf oder neben dem Spaziergang eine notwendige und grundlegende Art der Bindung zu unseren Hunden ist , da die Stimulation auf körperlicher und geistiger Ebene das Tier ruhiger und glücklicher macht.

*Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook ist Tierarzt. Spezialist für Hochschulpädagogik. Master-Abschluss in Psychoimmunoneuroendokrinologie. Ehemaliger Direktor des Small Animal School Hospital (UNLPAM). Universitätsprofessor an mehreren argentinischen Universitäten. Internationaler Dozent.

