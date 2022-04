Opfer bewaffneter Konflikte fordert 1997 Entschädigung für den Tod seines Sohnes

La Unidad para las Víctimas detalló que en "chivas", como se conoce en Colombia a los coloridos autobuses escalera, han regresado a sus hogares "entre el domingo 1 y el lunes 2 de agosto alrededor de 3.400 personas correspondientes a 1.456 familias de las diferentes veredas (aldeas)". EFE/Edgar Domínguez /Archivo

Ein Familiengericht in Santa Marta gab die Vormundschaft von Enrique del Carmen Castillo zu, um Zugang zu der seit 2020 von der Opfereinheit versprochenen Entschädigung zu erhalten. Den Fakten zufolge wurde sein Sohn 1997 von bewaffneten Gruppen in Aracataca (Magdalena) im Rahmen des bewaffneten Konflikts in Kolumbien getötet.

Diese Geschichte wurde am Freitag, den 15. April, von El Espectador veröffentlicht. Die Medienuntersuchung ergab, dass Castillo 25 Jahre auf eine Antwort der Generalstaatsanwaltschaft gewartet hat. Im Jahr 2011, nachdem das Gesetz 1448 verabschiedet worden war, brachte er seinen Fall zur Opfereinheit.

Nachdem das Unternehmen Carmen Castillos Akte überprüft hatte, bestätigte das Unternehmen ihre Vergütung zweimal. Das erste Mal war im Juni 2020 um 50% und im November 2021 um 25%. Trotzdem konnte er kein einziges Gewicht erhalten und beaufsichtigte daher die Einheit, sagten die Informationen in der nationalen Zeitung.

In seinen Aussagen sagte der Mann: „Ich weiß nicht, was mit der Entschädigung passiert ist. Einer ist Analphabet. Sie wissen nicht, ob Sie getäuscht oder nicht getäuscht wurden. Ich wurde nie um Zahlungen oder so gebeten. Das ist eine Lüge. In keiner Bank war Geld in meinem Namen. Die Familie gibt mir Geld. Freunde geben mir zehn, gib mir fünf. Sie geben mir das Ticket. Manche geben mir das Essen, andere geben mir das Schlafende.“

Ein Beschluss der Opfereinheit im November 2021 hätte seiner Zahlung Priorität eingeräumt und ihn als sehr schutzbedürftige Person anerkannt. In der Resolution gibt das Unternehmen an, dass Castillo seit Juni 2020 seine Vergütung erhalten kann, der zugewiesene Prozentsatz jedoch „nicht eingezogen“ wurde. Daher gingen die Ressourcen an das Finanzministerium zurück.

In seiner Ausgabe dieses Karfreitags gab El Espectador an, dass das Gericht von Santa Marta zugestimmt habe, die Petition zu studieren und zu überprüfen, ob Castillos Petitionsrechte, ein ordnungsgemäßes Verfahren und Mindestlebensdauer verletzt wurden.

Unter den ersten Bestimmungen des Togado wurde der Direktor der Opfereinheit, Ramón Alberto Rodríguez, zusammen mit den Büros der Institution gebeten, einen vollständigen und detaillierten Bericht über die Vormundschaftsaktion zu erstellen.

Gesetz über Opfer und Landrückgabe

Das Gesetz 1448 von 2011 öffnet den Opfern bewaffneter Konflikte die Türen zur Wiedergutmachung. Aus diesem Grund wurde nicht nur die Opfereinheit geschaffen, sondern auch die Landrückgabestation, die im Januar 2012 ihren Betrieb aufgenommen hat.

Gleichzeitig wurde die Sonderverwaltungseinheit für die Verwaltung der Rückgabe von entkleidetem Land geschaffen, die für die Organisation und Führung von Aufzeichnungen aller angeblich enteigneten oder verlassenen Räumlichkeiten, die Entgegennahme von Anträgen auf Rückerstattung und die Einreichung von Fällen bei neuen Rückstellungsrichtern zuständig ist im Namen der Opfer.

Zehn Jahre nach der Sanktion haben Richter und Richter der Sondergerichtsbarkeit für die Rückgabe von Grundstücken 6.422 Urteile erlassen, mit denen die Rückzahlung von 12.130 Erstattungsanträgen angeordnet (oder abgelehnt) wurde. Das System hat die meisten Anfragen (65 Prozent) in der Verwaltungsphase des Prozesses abgelehnt.

