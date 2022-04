Angst in der Sierra Nevada de Santa Marta vor Zusammenstößen zwischen dem Golfclan und Los Pachencas

Mayo fue el mes con más desplazados, pues 11.400 personas tuvieron que abandonar su hogar, principalmente en el departamento de Nariño (fronterizo con Ecuador). Fotografía de archivo. EFE/Ernesto Guzmán Jr.

In der ländlichen Gegend der Gemeinde Ciénaga (Magdalena) gibt es Warnungen vor den Kämpfen der selbsternannten Gaitanista-Selbstverteidigungskräfte Kolumbiens, besser bekannt als Golfclan, und die Conquistadora-Selbstverteidigungskräfte der Sierra oder Los Pachenca, die gekämpft haben seit Beginn der Karwoche über das Gebiet, um weiterhin Verbrechen mit Drogenhandel zu begehen.

Das Dorf La Secreta sei am stärksten betroffen, berichteten sie in der Barranquilla-Zeitung El Heraldo, wo sich die Feindseligkeiten zwischen den beiden Drogenhandelsgruppen verschärft haben, wodurch mehrere Familien ihre Häuser verlassen und in die städtischen Gebiete der Stadt gezogen sind Nachbargemeinde Zona Bananera sowie die Städte Santa Marta und Barranquilla.

In der Zwischenzeit berieten sie sich im Caracol-Radiosender mit dem Anthropologen Lerber Dimas, der den Konflikt in dieser Region des Landes analysiert und erklärte, dass sich die Betroffenen nicht als Vertriebene anerkennen, da sie freiwillig ihre Häuser verlassen haben, um einen Vorfall in der inmitten der Zusammenstöße zwischen den kriminellen Strukturen.

„Sie haben sich nicht gemeldet und werden es auch nicht tun. Sie verstehen nicht, dass dies eine Zwangsvertreibung ist. Für sie ist es ernst, aber es bedeutet nicht, dass es sich um Vertreibung handelt, weil ihnen niemand gesagt hat: -Verlasse diesen Bereich-, aber sie sind aus freiem Willen gegangen, weil sie ein Risiko gesehen haben und dies eine Vertreibung ist, und selbst wenn sie es anders interpretieren, passiert Kriminalität „, erklärte er im Caracol Radio.

Er fügte hinzu, dass sich diese beiden Gruppen, die aus dem ausgestorbenen Auc hervorgegangen sind, neu gruppieren, was zu einer Welle der Gewalt in diesem Gebiet der kolumbianischen Karibik geführt hat. „Niemand sagt ihnen, sie sollen gehen, aber es gibt keine Garantien für Sicherheit oder Seelenfrieden“, sagte er.

In der Lokalzeitung El Informador berieten sie sich mit den lokalen Behörden in Ciénaga, wo sie angaben, keine Berichte über die erzwungene Abreise von Menschen erhalten zu haben, die an Orten lebten, die von den bewaffneten Zusammenstößen betroffen waren.

„Die öffentliche Ordnung wurde in Bezug auf den städtischen Sektor kontrolliert. In der ländlichen Gegend gab es jedoch einige Schäden in La Secreta, aber wir machen die Ausnahme, dass die Nationalarmee den Sektor bereits bewacht und die Sicherheit der Einwohner gewährleistet“, zitierten sie in diesem Medium, was die Sekretär sagte die Stadtregierung Hector Zuleta Rovira.

Der Beamte versicherte, dass der Bürgermeister der Bevölkerung, Luis Tete Samper, den Verteidigungsminister Diego Molano gebeten habe, die Präsenz des Militärs in der Region angesichts der Belagerung von Drogenhandelsgruppen zu verstärken, und wiederholte, dass es bis jetzt keine Informationen über die Zivilisten gab betroffen.

„Bisher haben wir keinen Bericht, der bestätigt, ob Menschen verletzt oder getötet wurden oder ob es vertriebene Familien gibt, wie viele Medien sagten. Bis wir den offiziellen Bericht der Armee haben, die das Gebiet inspiziert, können wir die entsprechende Route nicht starten. Es ist klar, dass wir in Abstimmung mit anderen Stellen die erforderlichen Strategien umsetzen, um die meisten Informationen über den Fall zu erhalten „, schloss er.





