Migration sucht 1.664 Venezolaner in Inírida, ohne ihre Registrierung für die vorübergehende Schutzgenehmigung abzuschließen

In den letzten Stunden wurde bekannt, dass das kolumbianische Migrationsamt in Inírida (Guainía) 1.664 Venezolaner sucht, die die biometrische Phase noch nicht abgeschlossen haben. Dies ist eine Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss des Registrierungsprozesses für die Entscheidung für die vorübergehende Schutzgenehmigung

Nach den Daten von Migration Colombia in Inírida von den 5.864 venezolanischen Migranten, die den Vorregistrierungsprozess abgeschlossen haben, um sich für die vorübergehende Schutzgenehmigung (PPT) zu entscheiden, haben nur 4.200 die biometrische Phase abgeschlossen.

Vor diesem Hintergrund laden die lokalen und Einwanderungsbehörden die 1.664 Personen, die die Biometrie nicht durchgeführt haben, ein, von Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr und samstags von 8.00 bis 12.00 Uhr und samstags von 8.00 bis 12.00 Uhr oder nach Zeitplan in das Büro in der Calle 15 # 7-17 in der Stadt Inírida zu kommen ihre Ernennung über die Seite www.migracioncolombia.gov.co.

Denken Sie daran: Um Ihren Termin zu vereinbaren und mit der biometrischen Phase fortzufahren, müssen Sie das Zertifikat des einheitlichen Registers der venezolanischen Migranten (RUMV) und das Ausweisdokument vorlegen.

Das kolumbianische Migrationsbüro in Inírida gab bekannt, dass der Vorregistrierungsprozess an der Einwanderungskontrollstelle durchgeführt wird, wo auch Schichten für die biometrische Phase geplant sind, die zwischen dem 4. und 5. Juni 2022 im Rahmen einer von lokalen Entitäten.

Das Migrationsamt warnte auch davor, dass bis heute 86 physische PPT-Karten für Jungen und Mädchen unter sieben Jahren zu liefern sind, da die Begünstigten nicht von Migrationsbeamten gefunden werden konnten, die bisher im Jahr 2022 aktive Durchsuchungen des Venezolaners durchgeführt haben Bevölkerung in Stadtvierteln und in den verschiedenen indigenen Gemeinschaften und Schutzhütten rund um die Stadt, um die Migrantenbevölkerung zu regulieren.

Am 12. April gab die National Administrative Department of Statistics (Dane) die Zahlen der Pulso Migratorio-Umfrage für Kolumbien für Januar und Februar dieses Jahres bekannt, wonach nur 15% der venezolanischen Migranten im Inland arbeiten dürfen.

„15,4% der zwischen Januar und Februar 2022 befragten Migranten gaben an, eine Sondergenehmigung für den Aufenthalt (PEP) zu haben, während 84,6% diese nicht hatten. Von diesen 15,4%, die PEP haben, waren 15,7% Frauen und 15,0% Männer. Seit 2018 haben 41,3% dieser Bevölkerung die Genehmigung und seit 2019 24,2% „, sagt Dane.

Nach Angaben von Dane ist Bogotá mit 24% der venezolanischen Migrantenbevölkerung nach wie vor die Stadt, in der die meisten Menschen aufgenommen werden, die zum ersten Mal aus Venezuela nach Kolumbien kommen. Es folgen Norte de Santander mit 14,3%, Antioquia mit 9,5%, Atlántico mit 8,3% und Valle del Cauca mit 7,0%.

In Bezug auf die Beschäftigungssituation venezolanischer Migranten gibt Dane an, dass 85,0% angaben, Schwierigkeiten zu haben, bezahlte Arbeit zu bekommen.

In Bezug auf Letzteres sagte Dane: „Von den Migranten, die zwischen Januar und Februar 2022 von der Migration Pulse Survey konsultiert wurden, gaben 48,3% an, dass sie im vergangenen Monat in ihrer Beschäftigung zwischen 700.001 und 1.050.000 USD und 17,7% von 350,001 bis 700.000 USD verdient haben. Darüber hinaus gaben 92,1 Prozent an, im letzten Monat kein Überstundeneinkommen erhalten zu haben.“

LESEN SIE WEITER: