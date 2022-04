Hector de Mauleons saurer Kommentar gegen AMLO als Antwort auf Martín Moreno: „Ohne Empathie“

CIUDAD DE MÉXICO, 07AGOSTO2019.- Héctor de Mauleón, escritor y periodista mexicano, durante la plática titulada, Escenarios encontrados: la ciudad en la fotografía de Rodrigo Moya, sobre testimonio del libro México, realizada en el área de Murales del Palacio de Bellas. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Nach dem Widerruf des Mandats haben sich viele Kritiker gegen die Konsultation von Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ausgesprochen, die sie als eine Übung zur Stärkung des Ego des Vorstandsvorsitzenden bezeichneten.

Diese Argumente wurden vor allem aufgrund der großen Enthaltung geboren, da nur etwa 20% der Wähler im ganzen Land in der Konsultation stimmten und 40% davon benötigt wurden, damit die Ergebnisse verbindlich sind. Etwa 16 Millionen Stimmen wurden gezählt, von denen 91% für die Fortsetzung seiner Regierung durch den Präsidenten waren.

Nach diesen Ergebnissen und der Welle der Kritik an diesem Konsultationsprozess veröffentlichte der Schriftsteller und Journalist Francisco Martín Moreno in seinen sozialen Netzwerken einen kontroversen Kommentar, in dem er die Analphabetismus mit der Sympathie für den Präsidenten während der Abstimmung in der Widerruf des Mandats gezeigt und versichert, dass seine Unterstützung ruht dort.

Darauf reagierte AMLO schnell darauf, ihn einen Klassizisten zu nennen und den Global Leader Approval Ratings Bericht von Morning Consult zu teilen.

El mensaje de Martín Moreno (foto: @fmartinmoreno)

In diesem Dokument wurde festgestellt, dass die Unterstützung der mexikanischen Bevölkerung für López Obrador 67% betrug, womit er unter den anerkanntesten Führern unter dem indischen Präsidenten an zweiter Stelle steht.

„Er und die Anhänger des Ramplón-Konservatismus sollten wissen, dass mich die heutige Umfrage unter 21 Präsidenten der Welt an zweiter Stelle setzt“, schrieb der Präsident.

Angesichts dieser Diskussion antwortete der Chronist Hector de Mauleón mit einem sauren Kommentar, in dem er die Nützlichkeit dieses Ergebnisses in Frage stellte, wenn das Land eine „schlechte Regierung“ habe und das Land „kaputt“ sei.

„Hahaha. Sie werden es an die erste Stelle der Galaxie stellen können... und was nützt das dem Land, das es regiert? Zerbrochen, in Stücke gerissen, mit schlechter Regierung, ohne Empathie, Opfer seiner Vorkommnisse“

In dieser Veröffentlichung von Moreno verglich er zwei vom Nationalen Institut für Statistik und Geographie (INEGI) erstellte Karten, die den Grad des Analphabetentums nach Staat und in einem anderen den Grad der Beteiligung von Personen am Widerruf des Mandats aufzeichnen.

„Die folgenden Daten von INEGI sind sicherlich leuchtend und zeigen den Ursprung der Macht von López Obrador. Je mehr Analphabetismus, desto mehr Stimmen für Morena... „, schrieb der Schriftsteller, der sich gegen AMLO und seine Regierung ausgesprochen hat, nannte die vierte Transformation (Q4).

Francisco Martín Moreno arremetió contra la revocación de mandato de AMLO y obtuvo respuesta del presidente (Foto: Cuartoscuro)

Während der Präsident sagte, er sei stolz und dass „Bildung nicht dasselbe ist wie Kultur“.

Ebenso hat sich der Journalist und Chronist Hector de Mauleón unter anderem gegen die Sicherheitsmaßnahmen der 4T-Regierung positioniert.

In diesem Fall verbot die Regierung dem Nexos-Magazin den Abschluss eines Vertrags mit der Regierung für zwei Jahre und verhängte eine Geldstrafe von fast einer Million Pesos, die der Journalist als „Form der indirekten Zensur“ bezeichnete.

Oder in dem er die Geschichte des Todes von Hilda Cruz erzählte, die an COVID-19 starb, als er von keinem Krankenhaus Hilfe erhielt. Diese Geschichte wurde von Estefanía Veloz, einer Kommunikatorin und Mitarbeiterin von Canal Once, als Fälschung gebrandmarkt Nachrichten, und er wies auf de Mauleón hin, weil er angeblich die Validierung der Daten vernachlässigt hatte.

Darauf antwortete er: „Auf diese Weise nutzen sie @CanalOnceTV, um diejenigen anzugreifen, die die @lopezobrador_ -Regierung kritisieren.“

LESEN SIE WEITER: