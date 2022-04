Der schockierende Moment, in dem ein Fahrzeug auf einer US-Autobahn vom Blitz getroffen wird

Ein Auto ist betroffen von ein ein Blitz auf ein ein Straße

Als der Fotograf und Sturmjäger Chris Riske und sein Freund More Pi nach Bildern für ihren YouTube-Kanal suchten, konnten sie sich nicht vorstellen, dass sie in ihren eigenen Aufzeichnungen Teil der Nachrichten sein würden.

„ Das ist ein verrücktes einmaliges Bild eines Autos, das vom Blitz getroffen wird !“ beschrieb den YouTuber auch bei der Präsentation seiner Publikation.

In dem Video können Sie sehen, wie Chris am Straßenrand in der Stadt Gilmore City in Iowa geparkt wurde. Während das andere Fahrzeug, ein Toyota Prius, während eines Manövers im Sturm von einem Blitz getroffen wurde.

„Story: Mein Freund wurde am 12. April 2022 in Iowa während einer Sturmjagd vom Blitz getroffen. Er hat gerade in diese Richtung geschossen, als es passierte „, erklärte er auch am Ende des Videos auf seinem Kanal.

Obwohl der Moment auf den ersten Blick kaum wahrnehmbar ist, ist das Video bei langsamerer Geschwindigkeit deutlich zu sehen, wie der Blitz auf die Rückseite des Autodaches trifft.

Die Entladung hinterlässt einige Funken, die auf den Bürgersteig fallen, und ein wenig Rauch auf dem Dach des Autos, der schnell verschwindet.

„Oh mein Gott, oh mein Gott“, ist das einzige, was dem Fotografen gelingt zu sagen, während er unerwartet aufzeichnete, was passiert ist.

Trotz des überraschenden Images blieb der Fahrer des Fahrzeugs laut YouTuber unversehrt.

„Ihr Auto war bewegungsunfähig und wird noch bearbeitet. VERRÜCKT!“ sagte er, um seine Geschichte zu beenden.

TOD ZU HAUSE

Diese Woche starb eine 20-jährige Frau in Arkansas, nachdem ein Baum auf ihr Haus gefallen war, als schwere Stürme den Staat trafen und ein möglicher Tornado die Dächer von Alabamas Häusern riss, sagten Beamte.

Der Tod der Frau ereignete sich am Mittwoch als Teil eines mehrtägigen Ausbruchs schlechten Wetters, der in Teilen der zentralen und südlichen Vereinigten Staaten Tornados, starke Winde und riesigen Hagel verursachte.

Ein möglicher Tornado riss die Dächer von Häusern in einer Wohngemeinschaft auf und spritzte am Mittwochabend im ländlichen Greene County, Alabama, etwa 90 Meilen südwestlich von Birmingham, Trümmer auf Autos. Billy Hicks, der in der Gegend lebt, erzählte WBMA-TV, dass er sich hinlegte, als er einen Windstoß hörte, der nur wenige Sekunden andauerte.

„Ich bin aufgesprungen und habe mich angezogen, meine Schuhe angezogen, als es vorbei war. Ich näherte mich der Seitentür und schaute über die Straße. Ich wusste, dass etwas all diese Häuser beeinflusst hatte „, sagte Hicks, der in sein Auto stieg, um nach den Nachbarn zu suchen.

Was den Tod in Arkansas betrifft, starb die Frau, als kurz nach 16:30 Uhr am Mittwoch ein Baum über ihrem Haus in Rison zusammenbrach und sie auf der Couch immobilisierte, berichtete Stephen McClellan, Emergency Management Coordinator von Cleveland County. Rison liegt etwa 55 Meilen (90 Kilometer) südlich von Little Rock.

(Mit Informationen von AP)

