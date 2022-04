Yuval Noah Harari warnte davor, dass die Welt den gefährlichsten Moment seit der Kubakrise erlebt

„Wenn wir nicht aufpassen, werden wir in den Dschungel von Krieg und Gewalt zurückkehren.“ Auf diese Weise verteidigt der bekannte israelische Historiker Yuval Noah Harari das in den letzten Jahrzehnten herrschte System der internationalen Ordnung, das durch den Krieg in der Ukraine gefährdet wurde. Aus diesem Grund glaubt er, dass eine durchschlagende Niederlage von Wladimir Putin ein Sieg wäre, um diese Siedlung zu erhalten.

Obwohl Harari keinen Abschluss eines Atomkonflikts sieht, scheut er keine Warnungen vor der Invasion und den Spannungen zwischen den Mächten. „Dies ist vielleicht der gefährlichste Moment in der Geschichte der Welt seit der Kubakrise, als plötzlich ein Atomkrieg möglich ist“, sagte er am Mittwoch in einem Interview mit CNBC.

Discurso de Fidel Castro durante lo que se llamó "Crisis de los Misiles", 1962

Zu dieser Zeit, vor mehr als einem halben Jahrhundert, waren die USA und die Sowjetunion einem Atommächtkrieg näher denn je. Aus diesem Grund sagte Harari, dass heute jeder, vom Einzelnen bis zur Regierung, sehr besorgt über eine mögliche militärische Eskalation sein muss. „Es ist eine Möglichkeit, eine echte Möglichkeit, die wir in Betracht ziehen müssen. Und es sind schreckliche Neuigkeiten für die gesamte Menschheit „, sagte der Autor von Sapiens: Von Tieren zu Göttern.

In Bezug auf Russland schätzte Harari, dass Putin etwa 20% des Staatshaushalts für Verteidigung ausgibt, eine Zahl, die die anderer Länder um ein Vielfaches vervielfacht. Tatsächlich ist in der NATO die Norm, dass sie mindestens 2,5% betragen sollte, und die meisten Länder halten sich nicht daran. Wenn die Welt für Waffen ausgeben würde, wie es der Kreml tut, würde dies für den Historiker die Lebensqualität erheblich verändern. „Wenn die Verteidigungsbudgets auf der ganzen Welt 20% statt 6% betragen würden, wäre das schädlich für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden und wäre auch schädlich für den Kampf gegen andere Gefahren wie den Klimawandel“, sagte er.

Vladimir Putin (Kremlin/Reuters) via REUTERS

Andererseits warnte er davor, dass der Westen keinen Regimewechsel in Russland anstreben sollte, da US-Präsident Joe Biden vor einigen Tagen ausgerutscht ist. „Jeder, der solche Fantasien hat, nach Moskau zu marschieren, sollte sie so schnell wie möglich vergessen“, sagte er und warnte davor, dass solche Versuche den Kreml mehr herausfordern würden. „Das Ziel des Krieges muss es sein, die Freiheit der Ukraine zu schützen und nicht Moskau zu verändern. Das hängt vom russischen Volk ab „, fügte er hinzu.

Stattdessen sagte er, dass eine friedliche Lösung der Invasion der Ukraine nicht nur diesem Land und seinen Nachbarn, sondern der gesamten internationalen Gemeinschaft zugute kommen würde.

„Wir haben uns so daran gewöhnt, dass wir es für selbstverständlich halten“, sagte er über die internationale Ordnung, die von autoritären Regimen bedroht ist. Wenn dieses System zusammenbricht, war er der Ansicht, dass die Länder „gezwungen sein werden, viel mehr für Panzer und Raketen und viel weniger für Lehrer, Krankenschwestern und Sozialsysteme auszugeben“.

Daher wies er darauf hin, dass die Hoffnung auf diesen Befehl die Niederlage des Kremls sei. „Wenn Putin verliert und verliert, wird dies tatsächlich die vorherige Bestellung schützen. Wenn es eine Regel gibt und jemand gegen die Norm verstößt und dafür bestraft wird, verstärkt dies die Norm wirklich „, sagte er.

