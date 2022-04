Video: Mit dem Tor von Luis Sinisterra schreibt Feyenoord Geschichte, indem er sich für das Halbfinale der Conference League qualifiziert

Der kolumbianische Stürmer Luis Sinisterra verurteilte die Serie gegen Slavia Prague mit 4-6 und brachte Feyenoord ins Halbfinale der UEFA Europa Conference League 2021/22/ (ESPN)

Am Nachmittag dieses Donnerstags, dem 14. April, qualifizierte sich Luis Sinisterra als erster Kolumbianer für das Halbfinale der UEFA Europa Conference League, dem neuen Klubwettbewerb des Alten Kontinents.

In ihrer ersten Ausgabe besiegte Feyenoord aus den Niederlanden die Slavia Prague aus der Tschechischen Republik mit 1:3 und mit einer Gesamtpunktzahl von 4 bis 6 rückten sie aus dem Viertelfinale in die besten Vier des Wettbewerbs vor: neben Leicester City, AS Roma und ihrem nächsten Rivalen: Olympique Marseille.

Der Sinisterra-Club wusste, wie man im Hinspiel mit einer brillanten Leistung des Caucano, der am 14. April erneut in dem von Trainer Arne Slot vorgeschlagenen 4-3-3-Schema startete, Bedingungen auferlegt.

Ein Doppel des nigerianischen Mittelstürmers Cyriel Dessers reichte aus, um die Serie im Sinobo-Stadion in Prag zu gewinnen. Die in der 2. Minute und in der 59. Minute umgesetzten Tore ließen den Eredivisie-Club in den 90-Regeln einen Schritt voraus, trotz eines ungewöhnlichen Startfehlers in der 14. Minute mit dem Ziel, das sie dem Ivorer Ibrahim Traoré praktisch für den 1-1-Teil gegeben hatten.

Sinisterra schien die Serie in der 78. Minute des Spiels zugunsten von Feyenoord zu verurteilen. Wie üblich konnte sich der ehemalige Stürmer von Once Caldas auf einer Diagonalen niederlassen, indem er in die Leere sticht, und nachdem er einen Pass von Teamkollege Jorrit Hendrix erhalten hatte, beendete er mit einem Recht auf den vorderen Posten von Torhüter Aleš Mandous das Ziel des 1-3-Finales in der tschechischen Hauptstadt.

Der 22-jährige Linksaußen der kolumbianischen Nationalmannschaft feierte sein fünftes Saisontor in der UEFA Europa Conference League, bevor er in der 82. Minute durch Bryan Linssen ersetzt wurde:

