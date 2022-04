Neue PlayStation Plus: drei Abos und PS-Integration

SCREENSHOT - Sony anunció una reestructuración de su servicio de juegos por suscripción Playstation Plus. Foto: Playstation.com/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Als Reaktion auf den Xbox Game Pass von Microsoft beschloss Sony, seinen Playstation Plus-Spielabonnementdienst mit zwei neuen Modi namens Extra und Premium umzustrukturieren. Darüber hinaus kündigte das Unternehmen an, Playstation Now und Playstation Plus zu einem Dienst zusammenzuführen. Das aktuelle Playstation Plus-Abonnement wird in Playstation Plus Essential umbenannt. Laut Sony wird es unter anderem zwei Download-Spiele pro Monat und Online-Multiplayer-Funktionen für viele Spiele bieten. Das neue Playstation Plus Extra-Abonnement bietet einen Katalog mit bis zu 400 herunterladbaren Spielen für PS4 und PS5, sowohl aus dem Angebot von Sony als auch von Partnerentwicklern von Drittanbietern. Das teuerste Abonnement namens Playstation Plus Premium beinhaltet alle Vorteile der Stufen Essential und Extra. Füge 340 weitere Spiele hinzu, darunter PS3-Titel, die per Cloud-Streaming verfügbar sind, sowie einen Katalog beliebter Klassiker für PS, PS2 und Playstation Portable (PSP), die per Streaming und zum Herunterladen verfügbar sind. Streaming-Spiele von Internetservern werden wie bisher auf Playstation Now für PS4, PS5 oder PC angeboten. Darüber hinaus enthält das Premium-Abonnement Testversionen, damit Spieler die Spiele vor dem Kauf ausprobieren können. Benutzer, die vierteljährlich oder sogar jährlich statt monatlich zahlen, erhalten einen Rabatt auf alle Abonnements. Das PlayStation Plus-Abonnement wird nach Regionen auslaufen, beginnend mit den asiatischen Märkten, gefolgt von Nordamerika und Europa. Unter den Titeln, die in den Extra- und Premium-Abonnements verfügbar sein werden, erwähnte Sony: „Death Stranding“, „God of War“, „Marvel's Spider-Man“, „Marvel's Spider-Man: Miles Morales“, „Mortal Kombat 11" und „Return“. Märkte, die keine Cloud-Streaming-Dienste von PlayStation Now haben, einschließlich Lateinamerika, erhalten eine günstigere Version von PlayStation Plus mit weniger Funktionen. Dieser Modus wird PlayStation Plus Deluxe genannt und ersetzt das Premium-Abonnement. dpa