Könnten Sucralose-Süßstoffe diabetesähnliche Störungen verursachen?

Sucralose ist ein künstlicher Süßstoff, der Lebensmitteln und Getränken einen süßen Geschmack verleiht, ohne die Kalorienaufnahme zu erhöhen. Mehrere Studien haben bereits gezeigt, dass der Konsum von Sucralose mit einem gestörten Glukose- und Insulinstoffwechsel im menschlichen Körper verbunden ist, da er das Gleichgewicht des Darmmikrobioms stört.

Forscher in Mexiko haben jetzt eine klinische Studie an jungen und gesunden Erwachsenen durchgeführt, um herauszufinden, welche Auswirkungen der Konsum von Langzeitsüßstoff auf dem Mikrobiom. Sie fanden heraus, dass Sucralose Veränderungen hervorrufen kann, die der Entwicklung von Typ-2-Diabetes ähneln.

Die Arbeit wurde von Forschern des Allgemeinen Krankenhauses von Mexiko, des Nationalen Instituts für Genommedizin, der medizinischen Fakultät, der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko (UNAM), des Zentrums für wissenschaftliche Forschung und Hochschulbildung in Ensenada und der Fakultät für öffentliche Gesundheit und Ernährung durchgeführt der Autonomen Universität Nuevo León.

Nachdem Segundo Seclen, ein Endokrinologe aus Peru und designierter Präsident der Latin American Diabetes Association, von den Ergebnissen der Studie in Mexiko erfahren hatte, sagte er in einem Dialog mit Infobae: „Es gibt Hinweise darauf, dass Süßstoffe die Darmmikrobiota verändern und sie in eine geringe Intensität verwandeln entzündlicher Faktor, der den Glukosestoffwechsel stört und die Insulinresi Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Diabetes-Risiko bei seinem Konsum steigt, insbesondere bei Menschen mit Risikofaktoren für Diabetes wie Fettleibigkeit im Bauchraum, Bluthochdruck und Dyslipidämie.“

„Wir haben eine klinische Studie an gesunden jungen Erwachsenen durchgeführt, um die Auswirkung einer langfristigen Aufnahme von Sucralose auf die Darmhäufigkeit von vier Bakterienarten zu untersuchen, die für die Phyls Actinobacteria, Bacteroidetes und Firmicutes als primäres Ergebnis repräsentativ sind. Als sekundäres Ergebnis untersuchten wir, ob die Sucralose-induzierte Dysbiose möglicherweise mit Veränderungen des Glukose- und Insulinspiegels während einer oralen Glukoseladung zusammenhängt „, schrieben die Forscher in der veröffentlichten Arbeit.

Sucralose wird für Patienten mit Diabetes empfohlen, da es den süßen Geschmack beibehält, ohne die Kalorien oder glykämischen Spitzen zu erhöhen. Paradoxerweise kann die häufige Anwendung von Sucralose bei gesunden Menschen den Blutzucker- und Insulinspiegel erhöhen. Die Studie wurde von Dr. Galileo Escobedo geleitet, einem Forscher an der Abteilung für experimentelle Medizin der UNAM und des Allgemeinen Krankenhauses von Mexiko.

Die Darmmikrobiota, die als zusätzliches Organ angesehen werden kann, das bei einem 70 Kilo schweren Erwachsenen etwa zwei Kilogramm wiegt, ist die Ansammlung von Tausenden von Bakterien verschiedener Arten, die in unserem Darm leben und „zu unserer Gesundheit oder unserer Krankheit“ beitragen.

Die klinische Studie wurde an zwei Gruppen von Männern und Frauen durchgeführt. Über einen Zeitraum von 10 Wochen erhielt einer täglich 48 Milligramm Sucralose im Wasser und der anderen, der Kontrollgruppe, ein Placebo (nur Wasser). Die verabreichte Sucralose-Dosis „entspricht einem halben Liter Saft oder vier Keksen“. Dies ist die Menge, die einen durchschnittlichen, moderaten Konsum darstellt, obwohl es Menschen gibt, die täglich viel mehr von diesem Süßstoff konsumieren.

Zu Beginn und am Ende der Sucralose-Exposition maßen Escobedo und seine Kollegen den Glukose-, Insulin- und Leptinspiegel sowie Sequenzierungs- und PCR-Verfahren, um das Mikrobiota-Profil als Reaktion auf die Aufnahme von Süßstoff zu bestimmen.

Die Studie, die in der Fachzeitschrift Mikroorganismen veröffentlicht wurde, zeigte, dass Sucralose Darmdysbiose verursacht, dh eine „dramatische“ Veränderung des Gleichgewichts oder des Anteils von Darmbakterien, dass es ein Individuum hat. Gleichzeitig mit dem Anstieg des Bakteriums Clostridium coccoides, verbunden mit „Glukose- und Insulinspitzen im Blut und einer Tendenz zur Entwicklung von Typ-2-Diabetes“, ist die Population von Lactobacillus acidophilus, Bakterien, die gut für den Stoffwechsel sind Gesundheit und sind sogar in einigen Milchprodukten enthalten.

Darüber hinaus ist diese Veränderung der Mikrobiota-Bakterien mit einer Tendenz zu Darmentzündungen und einem vermehrten Wiederauftreten von Verdauungsstörungen verbunden. Es ist bekannt, erinnerte Escobedo in einer Pressemitteilung daran, dass glykämische Spitzen, wenn sie lange anhalten, Nerven und Blutgefäße schädigen, was bei Probanden auftritt, die noch keinen Diabetes haben, diesen aber innerhalb von fünf oder zehn Jahren entwickeln werden.

Bei Sucralose wird etwas sehr Ähnliches beobachtet, wenn auch in geringerem Maße: „Als ob sein Konsum die Tendenz erhöht, Stoffwechselstörungen zu entwickeln, die bei Diabetes auftreten“. Obwohl Diabetes eine Krankheit mit einer Reihe von Veränderungen ist, werden dieselben Veränderungen getrennt beim Verzehr von Sucralose beobachtet.

Das Escobedo-Team zeigte, dass selbst bei dieser moderaten Menge Sucralose (manche Menschen konsumieren mehr Kekse, Orangensaft und Süßung ihres Kaffees mit Süßstoff mit Sucralose) „beeindruckende Auswirkungen auf Darmbakterien haben: Es vernichtet einige und fördert schädliche andere, verbunden mit Stoffwechselstörungen und Verdauungsstörungen „, heißt es in der offiziellen Erklärung.

Aufgrund des hohen Konsums von Sucralose in der Bevölkerung und der Tatsache, dass es mit der Entwicklung von diabetesähnlichen Störungen wie z Hyperinsulinämie, Hyperglykämie, Unverträglichkeit gegenüber Kohlenhydraten und Verdauungsstörungen empfahl Dr. Escobedo Patienten mit Diabetes, die es aus gesundheitlichen Gründen konsumieren müssen. Es ist ratsam, dies unter ärztlicher Aufsicht zu tun.

Er warnte davor, dass schlecht kontrollierter Diabetes (hoher Blutzuckerspiegel) Mikro- und Makrogefäßanomalien verursacht, die zu Schäden an Nerven und Blutgefäßen führen und zu Erblindung, Verlust von Gliedmaßen, sehr schmerzhaftem oder vollständigem Gefühlsverlust und sogar zu einem erhöhten kardiovaskulären Risiko führen können führen zu einem Herzinfarkt.

In der Zwischenzeit wird für Menschen mit einem gesunden Lebensstil und insbesondere für Kinder „empfohlen, künstliche Süßstoffe, Trinkwasser und das Süßen von Lebensmitteln mit kleinen Mengen Zucker zu vermeiden, um Mädchen und Jungen, die morgen Patienten mit Typ 2 werden können, nicht an den süßen Geschmack zu binden Diabetes „, empfahlen die Forscher in der Erklärung.

Auf Anfrage von Infobae sagte Dr. Silvio Schraier, stellvertretender Direktor des Spezialisierungsprogramms für Ernährung bei der Fundación Barceló und Mitglied der Argentine Diabetes Society, eine weitere Meinung: „Die in Mexiko durchgeführte Studie ist begrenzt . Es wurde mit einer kleinen Stichprobe von Menschen durchgeführt und der Konsum von Sucralose wurde mit Wasser verglichen. Anscheinend hatten diejenigen, die Sucralose einnahmen, eine erhöhte Insulinsekretion, eine logische Veränderung. Derzeit kann der Konsum von Sucralose noch nicht mit der Entwicklung von Diabetes in Verbindung gebracht werden.“

