Golfclan würde FARC-Dissidenten einstellen

In den letzten Tagen gab es im Land verschiedene Beschwerden über die Allianzen, die einige kriminelle Gruppen in einigen Regionen des Landes eingehen, um ihre Macht zu verstärken. Die jüngste Beschwerde wurde von Noticas RCN veröffentlicht, das Zugang zu nachrichtendienstlichen Informationen hatte, die sicherstellten, dass der Golfclan neue Allianzen eingehen würde, indem er Mitglieder von FARC-Dissidenten rekrutiert, um die Sicherheitskräfte in Bajo Cauca und einigen Gebieten von Urabá und Chocó anzugreifen.

Der Grund, den die Behörden für das Verständnis dieser neuen Gewerkschaft angeben, ist, dass der Golfclan an dem Wissen interessiert ist, über das Militante der illegalen Gruppe, die Sprengkörper baut, verfügen, um in einigen Gebieten des Landes verschiedene Terrorputsche durchzuführen.

„Verhindern Sie die Weiterentwicklung der Geheimdienste durch die Polizei und die Streitkräfte sowie den Angriff von Polizeibeamten an einigen Stellen, an denen wir Operationen gegen die wichtigsten Führer durchführen“, denunzierte General Jorge Luis Vargas, Direktor der Nationalen Polizei, gegenüber nationalen Medien.

Den Vorwürfen zufolge hätten sie das Wissen, weil sie von ehemaligen Mitgliedern und Führern der ausgestorbenen FARC geführt werden, die sich seit vielen Jahren im kriminellen Leben wie Iván Mordisco und Gentil Duarte vorbereitet hatten.

„Zu seinen Funktionen gehören der Standort von Sprengstoff, Erpressung und die Organisation von Aktivitäten in den Lagern, die aufgrund ihrer Guerilla-Erfahrung dazu beitragen, Anweisungen zu erteilen“, sagte General Vargas.

Ein weiteres Gebiet, in dem solche Vereinbarungen gekündigt wurden, befindet sich im Departement Nariño in der Region Iscuandé, wo die Bürger angeprangert haben, dass die Zweite Marquetalia zusammen mit der ELN und der paramilitärischen Gruppe Allianzen geschlossen haben, um die Dominanz über das Gebiet zu erlangen.

Den Einheimischen zufolge haben die bewaffneten Akteure bekannt gegeben, dass sie bereit sind, alles zu tun, um Territorium zu gewinnen, wodurch die Bewohner der Region am stärksten betroffen sind, da sie unter verschiedenen Arten von Einschüchterung und Gewalt durch illegale Gruppen leiden.

Ein Gemeindesprecher, der darum bat, anonym zu bleiben, sagte gegenüber Blu Radio, dass er Zeugenaussagen von Bürgern hält, die mit Angst vor der Einschüchterung bewaffneter Akteure leben mussten und dass sie den Vereinten Nationen und dem Büro des Nationalen Bürgerbeauftragten übergeben werden. Die Dokumente und Aufzeichnungen, die die Beschwerde stützen, würden das Verhalten von Gruppen und Vereinbarungen demonstrieren, die die Gewalt in dem Gebiet verschärfen und deren Zweck darin besteht, die Kontrolle über das Gebiet zurückzugewinnen, das Kriminellen als einer der wichtigsten Wege für den Transport von Drogen und Waffen bekannt ist.

Ein ähnlicher Fall von Allianzen zwischen bewaffneten Schauspielern im Land wurde vor einigen Wochen von Human Right Watch veröffentlicht. Die Organisation stellte in ihrem letzten Bericht fest, dass die venezolanischen Streitkräfte direkte Komplizen der Eln bei ihren Operationen an der Grenze sind, die sie mit Kolumbien teilt, wo sie versucht, andere bewaffnete Gruppen zu besiegen, um die Kontrolle über diese Gebiete und Drogenhandelsrouten zu übernehmen. Die Schlussfolgerungen des Dokuments gingen aus einer Untersuchung hervor, die durch Aussagen von Menschen durchgeführt wurde, die durch Gewalt im Departement Arauca und im venezolanischen Bundesstaat Apure vertrieben wurden.

Das Dokument weist darauf hin, dass sich der bewaffnete Konflikt zwischen FARC und Eln-Dissidenten seit dem 1. Januar verschärft hat und zu mehreren Menschenrechtsverletzungen geführt hat, wie zum Beispiel: erzwungenes Verschwinden, Morde, Vertreibung und andere Verbrechen.

„Mitglieder der venezolanischen Sicherheitskräfte, die an Menschenrechtsverletzungen beteiligt waren, die zu internationalen Ermittlungen zu mutmaßlichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit geführt haben, haben gemeinsame Operationen mit Mitgliedern der Eln durchgeführt und waren an deren Missbräuchen beteiligt“, heißt es in dem NGO-Dokument Sie forderte auch, dass die erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden, da die Gemeinschaften von der in den letzten Jahren verschärften Gewalt betroffen waren.





