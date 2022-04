Novak Djokovic tauchte beim Masters 1000 in Monte Carlo wieder auf und verlor bei seinem Debüt zum ersten Mal seit vier Jahren

* Die Niederlage von Novak Djokovic

Trotz der Tatsache, dass die Mathematik ihn immer noch anlächelt und es ihm ermöglicht, trotz seiner schlechten Tätigkeit die Nummer 1 der Welt zu bleiben, steht Novak Djokovic vor einem der schwierigsten Anfänge seiner beruflichen Laufbahn. Nach dem Skandal bei den Australian Open verbrachte der Serbe mehr als zwei Monate ohne Spiel und tauchte mit einer Niederlage beim Masters 1000 in Monte Carlo wieder auf: Er fiel in seinem ersten Spiel eines Turniers nach vier Jahren.

Der Spanier Alejandro Davidovich Fokina gewann 6-3, 6-7 (5) und 6-1 nach fast drei Stunden Action in diesem Spiel, was der zweiten Runde des wichtigen Turniers gegen Ziegelstaub entspricht. Das letzte Mal, dass Nole in seinem ersten Spiel eines Turniers besiegt wurde, war im April 2018, als er in der zweiten Phase von Barcelonas ATP 500 (2-6, 6-1 und 3-6) gegen Martin Klizan aus der Slowakei verlor.

Ungeachtet des großen Skandals, dass sein Auftritt in Australien versuchen sollte, den ersten Grand Slam der Saison zu spielen, verpasste Djokovic mehrere Präsentationen, weil er sich weigerte, den Coronavirus-Impfstoff zu erhalten, und hatte 2022 nur einen offiziellen Auftritt: Er erreichte das Viertelfinale des ATP 500 in Dubai Ende Februar und fiel gegen den Checho Jiri Vesely.

Wie auch immer, und trotz der Tatsache, dass er die Nummer 1 der Welt in den Händen des Russen Daniil Medwedew für aufgegeben hat Zwei Wochen landete Nole in diesem Masters 1000 als Nummer 1 in der Rangliste, obwohl er nicht spielte, da die Zahlen dies unterstützten. Es sei darauf hingewiesen, dass seit April 2018 die schlechtesten Ergebnisse von drei Niederlagen in ihren zweiten Spielen beim Masters 1000 in Madrid (2018), Indian Wells (2018) und Monte Carlo (2021) waren. Dann ging er in jedem Turnier, das er spielte, immer über das zweite Spiel hinaus.

Da Djokovic mehrere Jahre an der Spitze der Rangliste steht, beginnt er oft mit seiner Teilnahme an der zweiten Runde der Turniere und in Monte Carlo war keine Ausnahme. Der Spanier, 22 Jahre alt und 46 vom Planeten entfernt, hatte mit einem Sieg über den Amerikaner Marcos Giron (7-5 und 6-3) Premiere gehabt.

Neuigkeiten in der Entwicklung...