Erdbeben in Ucayali: 4.5 Erdbeben alarmierte Pucallpinos

ZITTERN IN UCAYALI. Ein Erdbeben alarmierte die Pucallpinos Minuten nach 13:28 Uhr am Morgen dieses Dienstags, dem 12. April. Nach offiziellen IGP-Daten hatte die tellurische Bewegung eine Größenordnung von 4,5 Grad und ihr Epizentrum befand sich in Ucayali.

Der Bericht des Geophysikalischen Instituts von Peru zeigt, dass sich das Erdbeben 38 km südwestlich von Pucallpa, Oberst Portillo-Ucayali, in einer Tiefe von 140 Kilometern ereignete.

Bisher haben die lokalen Behörden des National Institute of Civil Defense (Indeci) noch keine persönlichen oder materiellen Schäden aufgrund des Erdbebens gemeldet, das heute Morgen am Dienstag, dem 12. April, aufgetreten ist.

Was ist bei einem Erdbeben zu tun?

- Bleib ruhig und gehe in etablierte Sicherheitszonen.

- Nehmen Sie an Minderjährigen, Senioren und Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten teil und achten Sie darauf.

- Geh weg von Fenstern, Außentüren, Wänden, Spiegeln und Glas.

- Distanzieren Sie sich von elektrischen Kabeln und Masten auf der Straße.

- Schließlich bitten die regionalen Behörden der Indeci darum, ruhig zu bleiben und sichere Bereiche innerhalb und außerhalb des Hauses zu finden, um Schäden zu vermeiden.

- Eines der Werkzeuge, die Sie zur Hand haben müssen, ist der Notfallrucksack mit Masken, Werkzeugen, Alkohol, Grundnahrungsmitteln in Dosen, tragbarem Radio usw.

- Darüber hinaus empfehlen sie, einen Notfallrucksack mit Werkzeugen, tragbarem Radio und nicht verderblichen Grundnahrungsmitteln in Dosen zu haben.

- Beachten Sie, dass sich Peru in dem Gebiet befindet, das als pazifischer Feuergürtel bezeichnet wird und in dem etwa 85% der weltweiten seismischen Aktivität aufgezeichnet werden.

NOTFALLRUCKSACK BEI ERDBEBEN

Der sogenannte Rettungsrucksack oder Notfallrucksack muss Grundelemente enthalten, um im Notfall nach einem Erdbeben den ersten Tag einer Krise zu bewältigen.

- Erste-Hilfe-Kasten.

- Hygieneartikel: antibakterielles Gel, Toilettenpapier (2 Einheiten), Hand- und Gesichtstücher (4 Einheiten) und nasse Tücher.

- Lebensmittel: Konserven (mindestens 2 Einheiten), Packungen mit Wasserkeksen, stilles Wasser in Flaschen (2 Liter) und Schokoriegel (2 Einheiten).

- Mantel: Fleecedecken (2 Stück), Pantoffeln.

- Geld: Münzen.

