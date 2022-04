Die USA sagten, die Ukraine sei „eine weitere Seite“ im selben Buch der „russischen Brutalität“

Die Vereinigten Staaten haben argumentiert, dass die Ukraine „eine weitere Seite“ in demselben Buch der „russischen Brutalität“ sei, da Moskau die Kriegsgesetze im Rahmen der Ernennung des neuen russischen Operationsoffiziers in der Ukraine, Alexander Dvornikov, „verachtet“.

„Ich möchte nicht sagen, dass wir mit Sicherheit wissen, dass dieser neue General (Dvornikov) Autor einiger zusätzlicher neuer und blutigerer Taktiken sein wird, aber das können wir sicherlich aus dem sagen, was wir (in Syrien) gesehen haben“, sagte Kirby auf einer Pressekonferenz.

„Wir können alle hoffen, dass dieselben brutalen Taktiken, die gleiche Missachtung des zivilen Lebens und der zivilen Infrastruktur, wahrscheinlich fortgesetzt werden, da sie sich jetzt auf ein geografisch begrenzteres Gebiet im Donbass konzentrieren“, fügte er hinzu.

In gleicher Weise sagte der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, dass dieser Führungswechsel durch Moskau ein Hinweis darauf sei, dass mehr Kriegsverbrechen zu sehen sein werden, wie in Bucha oder Kramatorsk, wie er in einem Interview mit dem CBS-Netzwerk sagte.

In einem weiteren Interview mit CNN wies Sullivan darauf hin, dass dieser spezielle General über einen Lehrplan verfügt, der Brutalität gegen Zivilisten in anderen Umgebungen wie im Syrienkrieg beinhaltet.

Dvornikov, 60 Jahre alt, ist Kommandeur des südlichen Militärbezirks mit umfassender Erfahrung in russischen Operationen in Syrien. Seine Mission wäre es, die verschiedenen Kommandeure zu organisieren, die derzeit in der Ukraine operieren und deren Koordination bisher „wirklich schlecht“ war.

WIEDERAUFLEBEN IM DONBASS

Andererseits hat der Pentagon-Sprecher angegeben, dass die russischen Streitkräfte Orte wie Belgorod und Valyuki nördlich der ukrainischen Grenze als Wiederaufbereitungsstationen und Transitstationen zum Auftanken nutzen werden.

„Wir haben einige frühe Anzeichen dafür gesehen, dass sie immer noch die Streitkräfte, die sie in der Nordukraine hatten, insbesondere um Kiew und Tschernigow entsenden, um sie nach Norden nach Weißrussland zu verlegen. Wir beginnen, frühe Anzeichen einer Bewegung nach Osten zurück nach Russland zu erkennen „, sagte er.

Darüber hinaus erinnerte er sich, dass ein Konvoi von Fahrzeugen in die Stadt Izium fährt und russische Schiffe im Schwarzen Meer auf etwa ein paar Dutzend verschlüsselt hat. „Wir glauben, dass dies die ersten Phasen der Verstärkungsbemühungen der Russen im Donbass sind“, sagte er.

Gleichzeitig gab ein hochrangiger US-Beamter auf einer Pressekonferenz bekannt, dass die russischen Truppen „beginnen, einige ihrer Positionen südwestlich von Donezk zu stärken“ und dass sie immer noch nördlich von Charkiw bleiben.

„Gestern haben wir einen Luftangriff auf dem internationalen Flugplatz in Dnipró gesehen. Wir haben festgestellt, dass es einen Teil der Flughafeninfrastruktur zerstört hat, aber wir haben keine Beweise für den Schluss, dass sie ein S-300-System zerstört haben „, sagte er.

Er wies auch darauf hin, dass die Stadt Mariupol immer noch belagert wird, und stellte fest, dass Kämpfer im Asowschen Meer an der Oberfläche sind, um die in der Stadt kämpfenden Streitkräfte wieder aufzufüllen.

„Im Allgemeinen behaupten wir, dass Cherson immer noch unter russischer Kontrolle steht, aber Mikolaiv steht immer noch fest unter ukrainischer Kontrolle und die umstrittenen Gebiete befinden sich zwischen diesen beiden Städten“, betonte der hochrangige US-Beamte.

Es hat auch die taktischen Bataillonsgruppen, die Moskau sowohl im Nordwesten hat - die Gruppierung der Truppen, die sich nördlich von Luhansk und Popasna und Izium sowie östlich von Charkiw befinden - als auch im Süden des Landes chiffriert.

