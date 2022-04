Der Flughafen Atlanta war erneut der geschäftigste der Welt.

FILE PHOTO: Travelers form lines outside the TSA security checkpoint during the holiday season as the new coronavirus disease (COVID-19) Omicron variant threatens to increase case numbers at Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport in Atlanta, Georgia, U.S. December 22, 2021. REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo

Der Flughafen in Atlanta, Georgia, in den Vereinigten Staaten, offiziell Hartsfield-Jackson genannt, war 22 Jahre in Folge der verkehrsreichste Flughafen der Welt. Aber die Pandemie kam und selbst das änderte sich. Im Jahr 2020 nahm der Flughafen Guangzhou in China seine Krone weg und schickte ihn auf den zweiten Platz in der Rangliste. Aber nur für ein Jahr.

Nach der Erfassung globaler Flugverkehrsdaten im Jahr 2021 stellte der International Aviation Council fest, dass der Flughafen Atlanta seine früheren Aktivitäten wiedererlangte und erneut der geschäftigste der Welt war.

Im Jahr 2021 passierten 75,7 Millionen Passagiere den Flughafen Atlanta, was einem Anstieg von 76 Prozent gegenüber 2020 entspricht, obwohl er immer noch 32 Prozent unter den Zahlen vor der Pandemie von 2019 liegt.

Foto de archivo: aeropuerto de Hong Kong REUTERS

Atlanta war jedoch nicht nur führend in der Rangliste, sondern 8 der 10 verkehrsreichsten Flughäfen der Welt befinden sich in den Vereinigten Staaten. Dallas-Fort Worth in Texas steht mit 62,5 Millionen Passagieren an zweiter Stelle auf der Liste. Auf dem dritten Platz mit 58,8 Millionen Passagieren lag der Flughafen Denver in Colorado. Chicago und Los Angeles vervollständigen das Podium der Top Fünf. Charlotte aus North Carolina, Orlando, Florida und Las Vegas in Nevada, erreichten die Top 10 der Rangliste.

Der Flughafen Guangzhou fiel in nur einem Jahr mit 40,3 Millionen Passagieren im Jahr 2021 auf Platz acht der Rangliste. Ein weiterer chinesischer Flughafen, der Shuangliu International Airport, in Chengdu, stieg vom dritten Platz im Jahr 2020 auf neun im Jahr 2021.

„Während wir uns vor der Erholung hüten, die, wie wir wissen, einige Schritte zurückgehen kann, begeistert uns der Moment, der durch die Ankündigung der Wiedereröffnung der Grenzen in mehreren Ländern der Welt geschaffen wurde, mit einem erheblichen Anstieg des Flugverkehrs für die zweite Hälfte des Jahres 2022“, sagte Luis Felipe de Oliveira, Generaldirektor des International Aviation Council.

Es wird geschätzt, dass im Jahr 2021 4,5 Milliarden Menschen weltweit mit dem Flugzeug reisten. Diese Zahl entspricht einer Erholung von 25 Prozent im Vergleich zu 2020, liegt aber immer noch 50 Prozent unter den Zahlen für 2019.

Die Vereinigten Staaten erholten sich 2021 wieder im Inlandsflugverkehr, weshalb die große Anzahl ihrer Flughäfen in den Top 10 der Rangliste lag. Der internationale Transit hat sich jedoch noch nicht erholt. Als internationale Flüge normal verliefen, belegten Flughäfen wie Orlando und Las Vegas bis 2019 den 31. bzw. 30.

Das Gleiche geschah 2020 in China. Es war das erste Land der Welt, das Inlandsflüge wiedererlangte, und daher stieg seine Zahl in diesem Jahr. Flughäfen, die traditionell ganz oben auf der Liste stehen, wie Heathrow in London, Charles de Gaulle in Paris oder Dubai, werden vorerst noch vermisst.

