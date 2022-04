Ein Notfall in einer illegalen Mine in Amagá, Antioquia, hinterließ einen Toten und sechs betrunken

Eine starke Methanexplosion in einer illegalen Kohlemine in Minas in Amagá im Südwesten von Antioquia tötete eine Person und sechs weitere wurden durch die hohe Konzentration von Kohlenmonoxid (CO) dort vergiftet.

Es war gegen Mittag an diesem Samstag, dem 9. April, in einem Erdloch namens El Eucalyptus 2, wo laut dem Bericht von Salvamento Minero Rettungsschwimmer anwesend waren, die von der National Mining Agency (ANM) koordiniert wurden. Drei Arbeiter konnten auf eigene Faust gehen und einer weitere wurde von getroffen die Explosion und starb.

Laut einem Bericht der National Mining Agency konnten die drei genannten Bergleute nach dem Notfall auf eigene Faust abreisen, aber Edgar Carmona, das einzige tödliche Opfer, wurde von der Explosion getroffen. Die Rettung konnte gegen 5 Uhr nachmittags durchgeführt werden.

„Wenn das Ereignis eintritt, treten drei weitere Personen ein, um den Arbeiter zu retten, der nicht ausgegangen ist und auch von den hohen CO-Konzentrationen (Kohlenmonoxid) betroffen war“, kann im ANM-Bericht gelesen werden.

Die drei Bergleute, die das Erdloch betraten, waren vom Einatmen von Gasen berauscht. Nach den Ereignissen wurden sie in das Krankenhaus in Amagá gebracht.

Laut RCN News berichtete Juan Fernando Chaverra Palacios, Regierungssekretär von Amagá, dass vier Feuerwehren und drei Pflegehelfer anwesend waren, als die Behörden den Notfallbericht erhielten. „Das vierte Minenopfer des Unfalls in unserer Gemeinde wurde leider tot aufgefunden“, sagte Chaverra.

Ebenso erklärte die National Mining Agency, dass Bergbauhelfer vor Ort geschickt und Ausrüstung sowie ein Ingenieur aus dem Hauptsitz von Caldas, Antioquia, verlegt wurden.

Darüber hinaus berichtete Chaverra, dass der Bürgermeister der Gemeinde, Leonardo Molina, im Bereich des Bergbaunotfalls angekommen sei und sich an anderen kritischen Punkten befasste, die diese Gemeinde derzeit aufgrund der starken Winterwelle hat.

