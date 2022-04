Die traditionellen Symbole auf den Stoffen von Francia Márquez

Francia Márquez hat die Präsidentschaftskampagne mit Farbe beeinflusst. Nicht nur die ihrer Haut, auf die die afro-kolumbianischen Gemeinschaften aufmerksam gemacht wurde, sondern auch wegen ihres Kleidungsstils, der sich durch das Tragen von Kleidungsstücken und Stoffen mit einer langen und bedeutenden Geschichte auszeichnet.

Dieser Aspekt ergänzt ihren vorgeschlagenen Diskurs, wie vom Führer definiert, rassisierte Völker zu würdigen und die Überreste der Kolonialisierung und Sklaverei zu bekämpfen, um den Rassismus in Kolumbien auszurotten. Aus diesem Grund gehören ihre Kleidungsstücke laut einer Analyse der Zeitschrift Cambio zur Tradition der kolonisierten Bevölkerung.

Laut der Designerin Esteban Sinisterra Paz, Schöpferin von Esteban Africa, die Márquez bei ihrer Garderobe berät, mag die Vizepräsidentschaftskandidatin hauptsächlich Kente-Stoff, der aus Stoffen verschiedener Farben hergestellt wird, von denen jeder eine besondere Bedeutung hat.

Laut der zitierten Zeitschrift stammt diese Art von Stoff aus dem Asante-Reich im 18. Jahrhundert an der Costa Dorada in Westafrika. Von Anfang an war es ein Stoff, der mit Macht in Verbindung gebracht wurde, und nach den Revolutionen und Dekolonisationen wurde es für die formelle Kleidung der Herrscher übernommen.

In den Kleidungsstücken des Vizepräsidentschaftskandidaten des Historischen Pakts haben sie auch eine Art farbenfroher Textileindrücke und verschiedene Figuren hervorgehoben, die laut Cambio auch aus der Kolonialbevölkerung Südostasiens stammen, Batik genannt.

Eine traditionelle Stoffart in Indonesien, die sich dank niederländischer Unternehmen, die die Kolonialmacht dieses Gebiets besaßen und es auch auf den Rest der Welt ausdehnten, nach Afrika ausbreitete, selbst mit der Gründung des derzeitigen Hauptproduzenten.

Diese manuelle Methode zum Färben indonesischer Stoffe ist seit 2009 das immaterielle Kulturerbe der Menschheit, ihr Ursprung, obwohl sie von mehreren Kulturen übernommen wurde. In der Tradition begleiten sie das Leben der Menschen von Geburt an mit Symbolen für viel Glück und zum Zeitpunkt des Todes sind sie in Leichentücher gehüllt.

Die Handwerker zeichnen die Figuren, die als kulturelle Symbole, europäische Blumen, chinesische Phoenixe oder Elemente indischer, persischer oder japanischer Kulturen verwendet werden können, mit Wachs; es widersteht Farbstoffen und wird dann mit heißem Wasser entfernt, um eine andere Farbe drucken zu können, bis die gewünschten Zahlen erreicht sind.

Dies ist die Art von Stoff, die Francia Márquez trägt, um über Kleidungsstücke zu kommunizieren, wobei Traditionen und eine sorgfältige Auswahl an Farben berücksichtigt werden, je nach Ziel, wie der Designer Paz dem W Radio sagte. „Farben spielen eine fundamentale Rolle. Wenn wir zum Beispiel Gewalt anwenden und diese übertragen lassen wollen, ist Rot das Ideal.“

Zum Beispiel wurde Gelb, das zu den häufigsten gehört, getragen, um Hoffnung zu wecken. Dies ist eine der Farben, die dem Kandidaten am besten gefallen, während Rot mehr mit der Stärke zu tun hat, die es in einer Präsentation oder Rede erzeugen möchte.

Aus diesem Grund hat sich Francia Márquez' Art, sich zu kleiden, als Teil eines repräsentativen Vorschlags hervorgehoben, hauptsächlich von traditionell ausgeschlossenen oder ignorierten Bevölkerungsgruppen wie schwarzen Minderheiten, indigenen Völkern und ihren Kulturen.

