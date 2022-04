Der erste kommerzielle Testflug landete erfolgreich in Boyacá

An diesem Samstag, dem 9. April, erreichte die kolumbianische Luftfahrt einen Meilenstein: Nach einer Testlandung eines Verkehrsflugzeugs am Flughafen in der Gemeinde Paipa (Boyacá) sind kommerzielle Flüge in allen Abteilungen des Landes praktisch möglich.

Dies ist ein ATR-42, ein seit den 1980er Jahren in Frankreich hergestelltes Flugzeugmodell mit einer Kapazität für ungefähr 42 Passagiere. In Kolumbien wird dieser Flugzeugtyp von der Air Force, der staatlichen Fluggesellschaft Satena und dem Billigunternehmen EasyFly betrieben. Das Flugzeug, das in Paipa gelandet ist, gehört letzterer Firma.

Das Flugzeug landete am Samstag nach zehn Uhr morgens auf der Landebahn des Flughafens Juan José Rondón. Dies sagte Fabio Medrano, der Bürgermeister von Paipa, über seinen Facebook-Account über die Veranstaltung.

Laut Bürgermeister Medrano arbeitet die Gemeinde seit zwei Jahren daran, Ressourcen für den Ausbau der Landebahn zu sammeln, damit Flugzeuge mit einer Kapazität von bis zu 70 Passagieren erreichen können. Bisher waren nur Charterflüge auf der Strecke von Juan José Rondón angekommen. Es war auch notwendig, Informationen aus dem Gelände zu sammeln, um eine Lufttopographie zu erstellen und komfortable und sichere Landungen zu gewährleisten.

Der Präsident von Paipa wagt es immer noch nicht sicherzustellen, dass kommerzielle Flüge sofort die Gemeinde Boyacá erreichen, da Anpassungen noch ausstehen. Zum Beispiel ist es immer noch erforderlich, ein Vollzeit-Feuerwehrauto zu kaufen und lokale Reparaturen innerhalb des Flughafens durchzuführen.

Nach diesem erfolgreichen Test können Flugzeuge mit Passagieren in den kommenden Wochen zirkulieren.

Das Departement Boyacá hat mehrere Landebahnen. Tatsächlich war der Flughafen Gustavo Rojas Pinilla in Tunja, seiner Hauptstadt, einer der ersten Flugterminals, die in Kolumbien eröffnet wurden: Der General, der ihm seinen Namen gab, ordnete den Bau 1953 an und wurde 1955 eröffnet.

Der Flughafen Tunja blieb jedoch 40 Jahre ohne Betrieb aufgrund der Gleichgültigkeit der lokalen Führer und des externen kommerziellen Drucks; vielleicht dieselben, die den Zusammenbruch der Eisenbahngleise förderten.

Um den Flughafen Tunja heute wieder zu eröffnen, muss laut Alejandro Mejía, Direktor für Investitionen und Handel im Ministerium für Geschäftsentwicklung, „die Größe der Landebahn, die jetzt 1.000 Meter lang ist, verdreifacht werden. Die Idee ist, aufgrund der Höhe der Stadt mehr als 3.500 Meter zu erreichen.“

Der Flughafen Alberto Lleras Camargo in Sogamoso ist derzeit in Betrieb und erhält Charter- und Frachtflüge, obwohl er in den 80er Jahren kommerzielle Flüge von den ausgestorbenen Assen vom Flughafen El Dorado erhielt. „Es gibt auch Strecken in Muzo, El Espino, Quipama und Puerto Boyacá für insgesamt sieben in der Abteilung“, erklärte der Beamte.

