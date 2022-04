Philartronic Concert, elektronische Musik übernimmt die Philharmonie Medellín

Am kommenden Samstag, den 23. April, wird das Medellín Philharmonic Orchestra weder das Repertoire eines Meisters des Klassizismus oder der Romantik noch die Komplexität der zeitgenössischen Musik untersuchen. Für dieses Konzert müssen sie Lieder von Paul Van Dyk, David Guetta, Coldplay, Sia, Avicii aufführen.

Dieses Konzert ist Teil der Diverse Music Season und wird den Earth Day feiern, dank der sinfonischen Arrangements von Julio César Sierra, die das Orchester live mit den Klängen mischen, die die Welt bewegen.

Bei dieser Gelegenheit werden die Regisseure Tatiana Pérez-Hernández und Julio César Sierra sein, die Liebhabern elektronischer Musik eine Mischung aus Klängen und Sensationen präsentieren werden.

Perez-Hernandez wurde kürzlich zum neuen Direktor von Filarmed ernannt. Sie ist eine kolumbianische Cellistin und Dirigentin mit umfassender Erfahrung in der Orchester- und Kammermusik. Er hat einen Master-Abschluss in Cello und einen Master-Abschluss in Orchesterdirigieren. Er leitete unter anderem die Symphony Orchestras EAFIT, die Iberacademy, das Ensemble des Simón Bolívar Orchestra of Venezuela, Metropolitana del Eje Oeste.

Auf der anderen Seite ist Julio César Sierra Filmkomponist und Arrangeur, Produzent und Komponist unter anderem für das Budapester Symphonieorchester, das Macedonian Symphony Orchestra, die Seattle Youth Symphony Orchestras, die Bogota Philharmonic und Filarmed Orchestra. Arrangeur und Produzent unter anderem für die Latin Grammy Awards, Viña del Mar und Lo Nuestro Awards.

Das Teatro Universidad de Medellín wird am Samstag, den 23. April um 18.00 Uhr die Bühne für dieses Konzert sein.

Tickets sind bei Latiquetera.com, im Premium Plaza oder am Hauptplatz von La Tiquetera Itaguí erhältlich.

Das Medellín Philharmonic Orchestra wurde zum ersten Mal für den Classical Innovation Award nominiert: NEXT, eine Auszeichnung, die Initiativen würdigt, die ihre Gemeinschaften mit Projekten betreffen, die Musik mit sozialem und solidarischem Content Management verbinden.

Neben den Philharmonikern gibt es zwanzig Nominierte, aus denen zehn Finalisten ausgewählt werden, die im kommenden Mai in Hannover, Deutschland, für den Endpreis teilnehmen werden.

Die Filarmed Nominierung wird für ihre herausragende Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, Senioren, privaten Unternehmen, lokalen Gemeinschaften, Kinderrockbands, Popsängern, Ex-Kombattanten, Musikstudenten und weltbekannten Künstlern vergeben.

Diese Nominierungen werden von 15 Musikjournalisten und Experten aus 13 Ländern vergeben, die ein Komitee bilden, dem Mauricio Peña angehört und der die Nominierung von Filarmed unterstützt, da „es vielleicht das erfolgreichste Beispiel für ein privates Orchester in Kolumbien ist. Als gemeinnützige Organisation hat das Orchester ein Managementmodell entwickelt, in dem sich Musik, soziale Verantwortung und Beziehungen zu Gemeinschaft und Unternehmen überschneiden, um den Bürgern von Medellin eine Vielzahl von musikalischen Erfahrungen an verschiedenen Orten und in verschiedenen Lebensphasen zu bieten.“

Es sei daran erinnert, dass das Philharmonische Orchester von Medellín an Musik als Akteur des sozialen Wandels glaubt und seine Bemühungen in die Durchführung boomender Programme für neurodiverse junge Menschen, Opfer und ehemalige Kämpfer des kolumbianischen bewaffneten Konflikts, Kinder in ländlichen Gebieten, einsetzt. von Gewalt und Drogenhandel betroffen, blinde junge Menschen, Gesundheitspersonal aus dem ganzen Land.

