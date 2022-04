Jefferson Lerma konzentriert sich am Rande der Verhandlungen mit Valencia auf Bournemouth

Soccer Football - Championship - AFC Bournemouth v Millwall - Vitality Stadium, Bournemouth, Britain - January 12, 2021 Bournemouth's Jefferson Lerma reacts Action Images via Reuters/Peter Cziborra

Die europäische Fußballsaison geht zu Ende und die Mannschaften beginnen zu planen, wie die Neuverpflichtungen für die Saison 2022-2023 aussehen werden. Kolumbianische Spieler werden in europäischen Teams immer gut aufgenommen und einer von denen, die von einem Tapetenwechsel träumen, ist Jefferson Lerma.

Das zentrale Lenkrad des AFC Bournemouth der englischen Premiership wurde von Valencia in Spanien befragt, wie die spanischen Medien „El Desmarque“ bestätigten. Das Che-Team würde versuchen, den Kolumbianer aus dem Transferfenster im Januar zu holen, aber der Link ist endlich nicht zustande gekommen.

Laut den spanischen Medien würde Valencia versuchen, Lermas Ankunft abzuschließen, sobald er das Finale der Copa del Rey gegen Real Betis spielt. Das Spiel wird am 23. April ausgetragen.

Der FC Valencia erlebt in La Liga keinen guten wirtschaftlichen oder sportlichen Moment, daher wäre eine Unterzeichnung machbar, solange Jefferson eine Senkung seines Gehalts akzeptiert, so die spanischen Medien:

Das Angebot des Che-Teams würde rund 10 Millionen Euro betragen, obwohl sein Wert laut Transfermarkt 15 Millionen Euro beträgt:

Vor kurzem haben Jefferson Lermas Auftritte in England es ihm ermöglicht, nicht nur von Reinaldo Rueda für die Endspiele des Qualifikationstages vor der Weltmeisterschaft 2022 in die kolumbianische Nationalmannschaft berufen zu werden, sondern auch einen Platz unter den wertvollsten Spielern des letzten Tages in der Meisterschaft, Englands zweites Liga-Turnier. Der kolumbianische Fahrer erzielte die höchste Bewertung im jüngsten Engagement seines Teams, AFC Bournemouth, gegen Huddersfield Town. Er erzielte ein Tor beim 0-3-Sieg seines Vereins und absolvierte ein sehr gutes Spiel, da er einer der beständigsten Spieler war. Lerma hat eine gute Zeit mit seinem Team, sie sind Zweiter in der Bestenliste und kämpfen darum, in die Premier League zurückzukehren.

