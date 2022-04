Was sind und wie funktionieren die britischen MANPADS, mit denen die Ukraine russische Flugzeuge und Hubschrauber abschießt

Das große Verteidigungsarsenal, das vom Westen geschickt wurde, war entscheidend für den starken Widerstand, den die ukrainischen Streitkräfte gegen den Angriff russischer Truppen leisten. In dieser Hinsicht spielen tragbare Luftverteidigungssysteme (MANPADS) eine Schlüsselrolle beim Absturz russischer Flugzeuge und Hubschrauber. Nach anderthalb Monaten Krieg deuten Berichte darauf hin, dass die meisten bestätigten russischen Flugzeugverluste durch diese Raketen getötet wurden.

Das von Kiew erhaltene defensive Versorgungspaket umfasst das leichte Hochgeschwindigkeits-StarStreak-System, das vom Vereinigten Königreich entwickelt wurde und als die schnellste Kurzstreckenrakete der Welt gilt.

Seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar hat die Regierung von Boris Johnson mindestens 10.000 Raketen an ukrainische Streitkräfte geschickt, darunter StarStreak, die den russischen Flugbetrieb schwer behindert haben.

MANPADS sind tragbare Luftverteidigungssysteme mit kurzer Reichweite, die Oberflächen-Luft-Raketen verwenden, die mit Infrarot-Ortungstechnologie gesteuert werden, um Ziele zu erkennen und anzugreifen. Sie sind in einer Höhe zwischen 3.000 und 4.800 Metern wirksam und stellen eine große Bedrohung für Tiefflugzeuge, insbesondere Hubschrauber, dar.

Mehrere NATO-Verbündete schickten ein solches Luftverteidigungssystem in die Ukraine. Die Vereinigten Staaten haben dies mit ihren Stinger-Raketen und das Vereinigte Königreich mit der StarStreak geschafft.

StarStreak funktioniert ganz anders als fast alle anderen Arten von MANPADS. Jede Rakete enthält drei Pfeile aus 900-Gramm-Wolframlegierung, die freigesetzt werden, sobald die beiden Raketentriebwerke des Projektils brennen, um das Ausmaß des Schadens zu erhöhen. Nach dem Start wird der Flugkörper über einen Laserstrahl mit doppelter geringer Intensität, der eine Erkennung verhindert, auf das Ziel gerichtet, der vom Bediener bis zum Zeitpunkt des Aufpralls gerichtet wird. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, das Ziel zu treffen.

Pfeile können die Panzerung von Hubschraubern durchbohren und beim Eindringen explodieren, was weitaus mehr Schaden anrichtet als eine Explosion an der Oberfläche.

Im Vergleich zum Beispiel mit der US Stinger-Rakete erreicht die StarStreak eine Geschwindigkeit von mehr als 3.700 km pro Stunde und ist damit die schnellste Boden-Luft-Kurzstreckenrakete der Welt. Es bewegt sich mit 10 Meilen pro Sekunde und kann das Ziel in 5 oder 6 Sekunden erreichen, sodass das Flugzeug oder der Hubschrauber nur sehr wenig Zeit hat, um nicht getroffen zu werden.

Aufgrund seiner Geschwindigkeit ist es unwahrscheinlich, dass feindliche Flugzeuge nach dem Start der Rakete genügend Zeit haben, um zu reagieren. Darüber hinaus können sie nicht durch Infrarot- oder Radar-/Funkgegenmaßnahmen beeinträchtigt oder durch Antiradarraketen beseitigt werden.

Die Thales-Gruppe, der Hersteller dieser Waffe, sagt, sie sei „für die Verteidigung gegen Luftbedrohungen optimiert, einschließlich Starrflügel-Bodenangriffsflugzeugen und spät demaskierenden Kampfhubschraubern“.

Sie können von einer Person bewegt oder auf einem gepanzerten Fahrzeug montiert werden, wodurch sie sehr flexibel und an verschiedene Situationen auf dem Schlachtfeld angepasst werden können.

So funktionieren StarStreak-Raketen (Thales Group)

Obwohl MANPADS aufgrund ihres niedrigen Fluges tendenziell mehr Hubschrauber abschießen, war es seit Beginn der Invasion überraschend, wie viele russische Flugzeuge zerstört wurden. Dies liegt daran, dass sowohl Russland als auch die Ukraine keine großen Bestände an Präzisionswaffen haben, sodass die Piloten gezwungen sind, tief zu fliegen, um Bomben und ungelenkte Raketen genau abzuwerfen.

Fachleute glauben auch, dass es Piloten auf beiden Seiten möglich ist, in geringer Höhe zu fliegen, um Ziele zu erkennen, die durch die Wolkendecke verborgen sind, oder durch die Wahrnehmung, dass Boden-Luft-Raketensysteme mit großer Reichweite und großer Höhe eine noch größere Bedrohung darstellen als die Verteidigung in geringer Höhe.

Ein in den sozialen Medien veröffentlichtes Video zeigt einen Hubschrauber, der von einer Rakete getroffen wurde, offenbar in der Region Luhansk in der Ostukraine. Die britische Zeitung The Times berichtete, dass eine Quelle des Verteidigungsministeriums „glaubte, dass das Video StarStreak in Aktion in der Ukraine zeigte“.

Die Zeitung fügte hinzu, dass Top-Quellen in der Verteidigungsindustrie auch glauben, dass StarStreak die Waffe war, die bei diesem Angriff verwendet wurde.

Die NATO-Länder, einschließlich der Vereinigten Staaten, haben Boden-Luft-Raketen an die ukrainischen Streitkräfte geliefert, um ihnen bei der Bekämpfung der russischen Offensive zu helfen. Obwohl die genaue Zahl nicht bekannt gegeben wurde, waren viele von ihnen die in Nordamerika hergestellten Stinger MANPADS.

Wie der StarStreak können die Stingers, die auch in Afghanistan eingesetzt wurden, von einer Person transportiert und gehandhabt werden. Die von diesem System abgefeuerte Rakete kann eine Höchstgeschwindigkeit von 3.100 km pro Stunde erreichen, etwas langsamer als die britische. Seine Reichweite von bis zu 4,8 km ist ebenfalls kürzer als die des StarStreak, der laut Thales Ziele treffen kann, die mehr als 7 km entfernt sind.

Laut der britischen Presse wurde dieser Angriff von ukrainischen Streitkräften gegen einen russischen Hubschrauber mit StarStreak-Raketen durchgeführt

Die Ukraine begann den Krieg mit den leichten Raketen der Typen SA-7 Grail und SA-14 Gremlin aus der Sowjetzeit (9K32 Strela-2 bzw. 9K34 Strela-3 gemäß russischer Bezeichnung). Diese Modelle sind jedoch technologisch veraltet und in einigen Fällen direkt abgelaufen. Die SA-7 zum Beispiel wurden von den Deutschen an Ukrainer übergeben und mindestens seit dem Fall der Berliner Mauer gelagert.

Die ukrainischen Streitkräfte haben auch die Grom- und Piorun-Raketen polnischen Ursprungs in ihrem Arsenal, die kurz vor Beginn der russischen Invasion ausgeliefert wurden. Diese wurden entwickelt, um die SA-7, SA-9 und SA-14 zu ersetzen.

Russland räumte am Donnerstag ein, dass es unter seinem in der Ukraine eingesetzten Militärpersonal „erhebliche Verluste“ erlitten habe, und versicherte, dass es nach seiner Suspendierung aus dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in Erklärungen des Kreml-Sprechers. „Wir haben erhebliche Verluste unter den Truppen und es ist eine große Tragödie für uns“, sagte Dmitri Peskov in einem Interview mit dem britischen Privatsender Sky News, ohne seine Nummer anzugeben.

Ende März gab Wladimir Putins Armee zu, dass sie 1.351 Soldaten verloren hatte und dass seit Beginn ihrer Offensive in der Ukraine am 24. Februar 3.825 weitere verletzt wurden.

