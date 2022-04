Das Chavista-Regime lehnte Russlands Suspendierung des UN-Menschenrechtsrates ab

Der venezolanische Außenminister Felix Plasencia versicherte am Freitag, dass Algerien sich bei Ländern positioniert habe, die Russlands Suspendierung vom UN-Menschenrechtsrat ablehnen, wie ihm der Botschafter des afrikanischen Landes in Caracas, Abdelkader Hadjazi, während eines Treffens in der venezolanischen Hauptstadt mitteilte .

Der Minister warnte über seinen Twitter-Account vor der „Schädigung des Multilateralismus und der Verletzung der Universalitätsprinzipien internationaler Organisationen, die durch diese falsche Entscheidung verletzt werden“.

Die Entscheidung der UN-Mitglieder, die an diesem Donnerstag getroffen wurde, basiert auf angeblichen „groben und systematischen Menschenrechtsverletzungen“, die von russischen Truppen in der Ukraine begangen wurden.

Die Generalversammlung der Instanz stimmte der von Washington geförderten Initiative mit 93 Stimmen bei 24 Gegenstimmen und 58 Enthaltungen zu und übertraf damit die erforderliche Zweidrittelmehrheit bei weitem, da nur die „Ja“ und „Nein“ berücksichtigt werden.

In dieser Hinsicht argumentierte Plasencia, dass „die Gemeinschaft der Nationen nicht der unilateralistischen Behauptung unterworfen werden kann, die darauf besteht, Sanktionen gegen souveräne Staaten zu verhängen, um sie zu isolieren und so die Stabilität der internationalen Beziehungen zu riskieren“.

Stunden nachdem die UN Russland suspendiert hatte, lehnte die venezolanische Regierung die Entscheidung der Organisation ab und versicherte, dass sie gegen die von ihr unterstützten Dialogoptionen verstößt.

Seit Beginn der Invasion der Ukraine am 24. Februar war Russland sehr isoliert und am Vorabend der gestrigen Abstimmung hatte es viele Länder mit einem Schreiben unter Druck gesetzt, in dem sie gewarnt wurden, dass die Abstimmung oder sogar die Enthaltung als feindliche Geste mit Folgen angesehen werden würde.

Das Treffen zwischen dem Außenminister und dem algerischen Botschafter bestätigt die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern seit 1971, deren bilaterale Zusammenarbeit im Bereich der produktiven Landwirtschaft im vergangenen Februar während eines Treffens zwischen Beamten aus der Karibik und Afrikanische Länder.

Beide Nationen schließen auch Abkommen über Energie, Bildung, Kultur, Handel und Industrie.

(Mit Informationen von EFE)

Lesen Sie weiter: