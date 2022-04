Registrar kündigte an, dass es die stimmberechtigten Jurys an mehr als 5000 Tischen wechseln wird

An diesem Donnerstag, dem 7. April, wurde angekündigt, dass das Nationale Zivilstandsregister die Wahljury für die nächsten Präsidentschaftswahlen im Mai dieses Jahres ändern wird.

Weniger als zwei Monate vor den Wahlen zur Wahl des nächsten Präsidenten und Vizepräsidenten Kolumbiens kündigte das Standesamt an, dass die Jurys von mindestens 5.109 Tischen im ganzen Land geändert werden, wo menschliche Fehler oder mögliche Unregelmäßigkeiten bei der Fertigstellung von E-14 registriert wurden Formulare.

Nach Angaben des Unternehmens geschieht dies, um den Bürgern, die am 29. Mai im gesamten Staatsgebiet an den Wahlen teilnehmen werden, Sicherheit und Garantien zu bieten. Es sei daran erinnert, dass einige der Unregelmäßigkeiten, die im März während der Kongresswahlen gemeldet wurden, bereits in den Händen der Generalstaatsanwaltschaft und der Generalstaatsanwaltschaft liegen.

Der Kanzler berichtete, dass zusätzlich zum Wechsel der Jurys sichergestellt wird, dass die Mitglieder der Jury an jedem Tisch heterogen mit unterschiedlichen politischen Zugehörigkeiten verteilt werden.

Darüber hinaus werden Kandidaten für Präsidentschaftskampagnen, politische Parteien, Beamte des öffentlichen Sektors, Angestellte privater Unternehmen und Lehrer von Bildungseinrichtungen, die bei den letzten Wahlen zur Wahl verpflichtet wurden, Vorrang eingeräumt.

„Wir werden eine neue Auslosung machen und sicherstellen, dass kein Tisch im Land homogen ist. Wir werden die Anwendungssektoren variieren und Wahlkampagnen und politische Parteien priorisieren, die alle Garantien für die Bildung von Wahljurys haben“, sagte der nationale Standesbeamte für den Zivilstand, Alexander Vega.

Nach den Informationen, die das Unternehmen am 7. April zur Verfügung gestellt hat, werden mehr als 700.000 Jurys ausgewählt, und gemäß den Bestimmungen des Wahlkalenders für diese Wahlen wird die Auslosung der stimmberechtigten Jurys vom 29. März bis 29. April vorangetrieben.

Denken Sie an die Reihenfolge der Kandidaten auf der Wahlkarte

In der ersten Reihe stehen: Der erste Platz ist Rodolfo Hernández von der Liga der Anti-Korruptions-Gouverneure mit seiner Vizepräsidentschaftsformel Marlene Castillo. Auf dem zweiten Platz steht Kolumbien Justa y Libres mit dem Präsidentschaftskandidaten John Milton Rodriguez und seiner Formel Sandra de las Lajas Torres. Auf dem dritten Platz belegte der Kandidat für die Teampräsidentschaft für Kolumbien, Federico Gutiérrez, mit seiner Vizepräsidentschaftsformel Rodrigo Lara.

Die zweite Reihe der Karte wird von der Koalition des Centro Esperanza mit Sergio Fajardo und Luis Gilberto Murillo angeführt. Dann folgt Salvation Nacional mit dem Präsidentschaftskandidaten Enrique Gómez Martínez und seiner Formel Carlos Cuartas und schließlich in dieser zweiten Reihe steht der Historische Pakt mit seinem Präsidentschaftskandidaten Gustavo Petro und der Vizepräsidentschaftskandidatin Francia Márquez.

In der dritten und letzten Reihe der Karte befinden sich der ehemalige Gouverneur von Antioquia, Luis Pérez und Ceferino Mosquera für Kolumbien Piensa en Grande; gefolgt von Íngrid Betancourt und José Luis Esparza von der Green Oxygen-Partei; und zuletzt ist die leere Abstimmung.

LESEN SIE WEITER: