Gouverneur von Santander kündigt rechtliche Schritte gegen den Abgeordneten an, weil er ihn „paraco und korrupt“ genannt hat

Am Donnerstag, dem 7. April, kündigte der Gouverneur von Santander, Mauricio Aguilar, an, dass er ein Gerichtsverfahren gegen den Abgeordneten dieser Abteilung im Nordosten Kolumbiens, Ferley Sierra, einleiten werde, der ein starker Kritiker seiner Regierung war, nachdem er sie „paraco und korrupt“ genannt hatte und einem „Kriminellen“ angehört hatte sauber“.

Dies wurde von Gouverneur Aguilar in einer Erklärung bestätigt, in der er darlegte, dass die Klage wegen Verletzung und Verleumdung von der Anwaltskanzlei 'De la Esprella Lawyers Enterprise' bearbeitet wird, mit der er versucht, seine Ehre und die seiner Familie zu „schützen“ und versicherte, dass er keine Debatten führen werde „wo dort ist kein Raum für Vernunft oder Argumentation; nur es gibt Raum für faktische virtuelle Wege“.

„Ich muss vom Paraco und korrupten Aguilar-Clan ermordet werden, zu dem Mauricio Aguilar gehört, weil sie mit ihren faulen Kontrollorganen nicht in der Lage sein werden, die Stimmen eines Santanders zum Schweigen zu bringen, der möchte, dass sein krimineller Clan diese Abteilung verlässt und aufhört, diese Abteilung zu bluten“, behauptete Deputy Sierra auf seinem Twitter Konto, was dazu führte, dass er diese Klage verhängt.

„Die systematische Besessenheit eines Abgeordneten - der seine öffentliche Würde in einen Wanderzirkus verwandelte, um die in der Demokratie notwendige öffentliche Debatte, politische Kontrolle, Widerspruch und Differenz zu denaturieren - gegen meine Menschlichkeit, die meiner Familie und die meines Regierungsteams zwingt mich zu ratifizieren, dass trotz ihrer Verfolgung, Misshandlung, Verletzung, die er ausübt, insbesondere gegen die Frauen meines Kabinetts, die ich ablehne und verurteile, werde ich nicht in den Schlamm gehen, in dem er seine Verantwortung übernommen hat „, sagte der Präsident.

Er lud auch Deputy Sierra ein, mit dem er mehrere Rechtsstreitigkeiten hatte, seine Pflichten „ohne verbale Aggression“ auszuüben und Maßnahmen vorzuschlagen, die den Santanderäern zugute kommen, und nicht „Projekte anderer Abteilungen zu plagiieren“, und behauptete, dass der Beamte „zerstören und in Brand setzen“, aber in Bezug auf Vorschlag und Konstruktion geknackt.“

„Der Vater des Clans wurde von Paraco eingesperrt. Der Bruder ist wegen Korruption inhaftiert und jetzt bringen sie De la Espriella mit, um zu versuchen, die Sonne mit einem Finger zu bedecken. Jetzt sind sie empört, dass sie sie den Paraco-Clan nennen, aber als sich der Vater mit dem zentralen Bolívar-Block der Selbstverteidigung verbündete, sagten sie nichts „, sagte der Abgeordnete über seinen Twitter-Account und wusste, dass rechtliche Schritte gegen ihn eingeleitet würden.

In diesem Zusammenhang gab er an, dass er den Gouverneur „verzweifelt“ habe, dem er angab, dass das Verbrechen der Beleidigung und Verleumdung gegen ihn verübt wurde, und argumentierte, dass er zu keinem Zeitpunkt Projekte plagiiert habe, wie Aguilar in der Erklärung hervorhebt und bestätigte, dass der Präsident angeblich einem „Paraco und korrupter „Clan und erinnert ihn an das Schicksal von Vater und Bruder.

Dies ist nicht das erste Mal, dass der Abgeordnete und Präsident von Santander ihre Streitigkeiten vor Gericht eskalieren. Ferley Sierra kündigte letztes Jahr an, dass er rechtliche Schritte gegen den Gouverneur von Santander, Mauricio Aguilar, wegen angeblicher Verletzung von Biosicherheitsmaßnahmen während seiner Feier einleiten werde Geburtstage im Sitz des Gouvernements.

