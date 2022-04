Bürger verurteilen, dass ESMAD die Embera-Gemeinde im Nationalpark angreift

In den letzten Stunden demonstrierte die Embera-Gemeinde, die sich im Nationalpark in Bogotá niedergelassen hat, nach dem Unfall, bei dem ein Minderjähriger aus der indigenen Gemeinschaft im siebten Rennen in Bogotá in der Nacht vom Dienstag, dem 5. April, von einem Taxifahrer getroffen wurde.

Laut dem Bericht des Bezirkssekretariats für Mobilität gab es um 20 Uhr eine Blockade von etwa 60 Personen. Umwege werden in der 34th Street gemacht und die Bürger werden aufgefordert, alternative Wege zu nehmen.

Laut mehreren Bürgern auf Twitter wird die Demonstration zu diesem Zeitpunkt in Rennen 7 und in der Calle 36 fortgesetzt, wo es in Süd-Nord-Richtung zu Straßenschäden kommt, und ESMAD wurde aufgrund der Situation der öffentlichen Ordnung auch in der Region eingesetzt.

Vor diesem Hintergrund berichten die Bürger durch Videos und Beschwerden in sozialen Netzwerken über zahlreiche Detonationen und Zusammenstöße zwischen Ureinwohnern und der Polizei sowie über das Vorhandensein eines Hubschraubers und den Mangel an Licht im Park.

Die Zero Asymmetry Foundation lehnte die Präsenz von ESMAD ab und erklärte über Twitter: „Die Präsenz von ESMAD in der Nähe des Nationalparks ist unbekannt. Dass dies kein neues Szenario des Bedauerns über das wird, was begangen wurde, Bürgermeisterin Claudia López! Es gibt mehr als 300 Babys, Kinder und schwangere Frauen, die #ParoIndigena begleiten.“





Die Direktorin des Büros von Anden of The Washington für Lateinamerika, Gimena Sánchez, schrieb auf Twitter, dass ihre Organisation im März den Nationalpark besucht habe „und er voller indigener Kinder ist, es ist ungewöhnlich, dass Esmad vergast und betäubt werden, die auf diese schutzbedürftigen Vertriebenen geworfen werden.“

Senator Feliciano Valencia seinerseits lehnte auch die Intervention von ESMAD ab und erinnerte daran, dass „die indigene Bevölkerung, die sich seit 7 Monaten in Minga Permanente im Bogotá-Nationalpark aufhält, von Esmad angegriffen wird. Claudia López es gibt Kinder, schwangere Frauen und ältere Erwachsene. Wir machen sie für die von ESMAD verursachte Gewalt verantwortlich „, schrieb sie auf Twitter.

Heidy Sánchez Barreto, Stadträtin für die Patriotische Union in Bogotá, berichtete auch auf Twitter, dass Esmad Tränengas an Orten verwendet hat, an denen Kinder und ältere Erwachsene gefunden wurden.

„Zu dieser Zeit, mitten in der Nacht, greift der Esmad in der Nähe des Nationalparks ein. Sie greifen indigene Gemeinschaften mit Gasen an, unabhängig von der Anwesenheit von Kindern und älteren Erwachsenen. Bürgermeisterin Claudia López, hör auf mit dieser Barbarei „, schrieb er.

Senatorin Martha Peralta Epieyú ihrerseits bat Bürgermeisterin Claudia López, „diese übermäßige Gewalt zu beenden, es gibt viele Kinder“.

Und er forderte auch: „Bitte hören Sie auf zu sagen, dass das, was zu dieser Zeit im Bogotá-Nationalpark passiert, Konfrontation ist. Was passiert, ist ein gewaltsamer Angriff der ESMAD auf eine wehrlose und schutzbedürftige indigene Bevölkerung, bei dem Dutzende von Kindern und schwangeren Frauen gefunden werden. Hör JETZT auf „, schrieb der Senator auf Twitter.

Es sei daran erinnert, dass es sieben Monate her ist, seit die erste Gruppe von Embera-Ureinwohnern im Nationalpark angekommen ist.

LESEN SIE WEITER: