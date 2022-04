Sie prangerten im März 14 Beschwerden und Beschränkungen gegen die venezolanische Presse an

Las agresiones más frecuentes fueron la censura, la intimidación y las restricciones administrativas, según recoge un comunicado de la asociación, dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social en medios. EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Das venezolanische Institut Prensa y Sociedad (Ipys) verzeichnete im vergangenen März „14 Fälle von Beschränkungen für die Presse“, die 18 Verstöße darstellten, die durch Einschüchterung, Willkür und Weigerung gekennzeichnet waren, sich an Nachrichtenquellen zu wenden.

„In diesem Monat (März) verzeichnete Ipys Venezuela 14 Fälle, die 18 Verstöße gegen die Presse darstellten, darunter fünf Beschränkungen des Zugangs zu Informationen, fünf Vorfälle stigmatisierender Sprache, vier Angriffe und Angriffe, drei Zensurmaßnahmen und einen Akt des missbräuchlichen Einsatzes von Staatsgewalt“, sagte die NGO in einer Erklärung. auf seiner Website veröffentlicht.

Die Organisation, die die Pressefreiheit und das Recht auf Information in Venezuela verteidigt, gab an, dass diese Fälle vier Medien betrafen, eine Menschenrechtsorganisation, 32 Pressevertreter und einen Aktivisten.

„Von den 14 Fällen, in denen die Presse im dritten Monat des Jahres 2022 eingeschränkt wurde, traten 10 davon im traditionellen Umfeld auf, vier im Umfeld digitaler Rechte“, sagte die NGO.

Zu den Ereignissen, die von dieser Organisation im März dokumentiert wurden, gehört die Schließung des UKW-Senders Activa 89,3 in El Tigre, Bundesstaat Anzoátegui, der „aus der Luft ging, als die National Telecommunications Commission (Conatel) ihre Ausrüstung beschlagnahmte“.

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela contabilizó “14 casos de limitaciones a la prensa” durante el pasado mes de marzo (Archivo)

Er erläuterte auch die Beschränkungen des Zugangs zu Informationen in öffentlichen Einrichtungen am 7. März von den Journalisten Zulma López aus Punto de Corte, Fabiola Niño aus Televen und Luzfrandy Contreras und Freddy Villamizar von der Regional Televisora del Táchira (TRT) im Bundesstaat Táchira.

Darüber hinaus verwies Ipys Venezuela auf das Netzwerkgesetz, das im Unterausschuss für Kommunikation und Information des venezolanischen Parlaments ausgearbeitet wird, und äußerte seine Besorgnis über dieses Instrument, das seiner Ansicht nach „ein weiterer vom Staat ausgeübter Mechanismus zur Zensur von Informationen sein könnte Freiheiten im Land.“

„Soziale Netzwerke sind in Venezuela zu Fenstern für den Zugriff auf Informationen geworden, angesichts des Verschwindens traditioneller Medien, die vom Staat systematisch verfolgt wurden. Aber selbst im Cyberspace wurde reflektiert, wie Macht willkürlich Rechtsinstrumente einsetzt, um abweichende Stimmen zum Schweigen zu bringen „, sagte die NGO darüber.

Am 3. Februar prangerte die Inter-American Press Association (IAPA) den „Anstieg“ von „Verletzungen der Meinungsfreiheit“ in Venezuela an und verurteilte die „Blockade digitaler Medien“ und die „illegale Verwendung personenbezogener Daten zur Belästigung von Journalisten“.

In der Entschließung zur Blockade von drei digitalen Medien betonte die IAPA, dass „die unerbittliche Verfolgung von Medien und Journalisten sowie die Blockierung der wenigen Medien, die noch im Internet veröffentlichen, den Plan des Regimes der Kommunikationshegemonie fast abgeschlossen haben, ähnlich dem kubanischen Modell.“

(Mit Informationen von EFE)

LESEN SIE WEITER: