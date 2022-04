IWF und Weltbank heben „Stärke“ des kolumbianischen Finanzsystems hervor

El Ministerio de Hacienda señaló que el crédito se amortizará en un única cuota al 15 de septiembre de 2035 para maximizar la vida permitida por el BID para las operaciones de este tipo, que es de 15,25 años. EFE/Leonardo Muñoz/Archivo

In dem am 5. April veröffentlichten Finanzstabilitätsbericht haben der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank (WB) Kolumbien für verschiedene Variablen hervorgehoben, die sich auf seine Wirtschaft auswirken. Die Studie hebt die Finanzstabilität, die makroprudenzielle Institutionalität, die Einhaltung der Grundsätze einer wirksamen Aufsicht, den Rahmen für die Krisenbewältigung und das Krisenmanagement sowie die Fortschritte bei den Klimarisiken in Kolumbien hervor.

In ihrem Bericht kamen die FSAP-Evaluatoren zu dem Schluss, dass Banken in Kolumbien angesichts von Stressszenarien Solvenz- und Liquiditätsniveaus aufweisen, die sie gegen mögliche Wirtschaftskrisen resistent machen, was sich während der durch die Pandemie verursachten Krise in den Jahren 2020 und 2021 zeigte.

Sie hoben auch Fortschritte bei der Bankenaufsicht hervor, die den Basler Grundsätzen einer wirksamen Aufsicht entsprechen. Insbesondere weisen multilaterale Agenturen darauf hin, dass von Basels 29 Grundsätzen der Bankenaufsicht das Land von 41% davon im Jahr 2012 auf 90% im Jahr 2021 gestiegen ist.

Sie stellten außerdem fest, dass „die makroprudenzielle Aufsicht wirksam ist und dass der Rahmen für das Krisenmanagement durch die Einbeziehung von Strukturreformen, die neue Abwicklungsmechanismen und Instrumente beinhalten, erheblich gestärkt wurde“. Dies ermöglichte die Identifizierung von Kriseninstrumenten und den Informationsaustausch und die Koordinierung im Financial Safety Net.

In dem Bericht wurde auch das Management der Pandemie durch die kolumbianische Regierung erwähnt. Die Experten stellten fest, dass die derzeitige Regierung fundierte Entscheidungen zu diesem Thema getroffen hat.

In Bezug auf die finanzielle Eingliederung versicherte die Regierung, dass sie ein starkes und nachhaltiges Engagement des öffentlichen Sektors habe, das zusammen mit rechtlichen und regulatorischen Reformen die Erreichung der Zugangsziele ermöglichte, die durch anstehende Entwicklungen für digitale Zahlungen ergänzt werden müssen.

Sie stellten außerdem fest, dass das Land im Bereich Geldwäsche und Verwaltung der Terrorismusfinanzierung erhebliche Fortschritte bei der Anpassung seines Rechtsrahmens an den überarbeiteten Standard der Financial Action Task Force (FATF) erzielt hat.

Diese Erhöhung erfolgt zusätzlich zu den jüngsten Aussagen der OECD internationaler Vertreter der Organisation, die das Management des kolumbianischen Bildungssektors als „erfolgreich und effektiv“ bezeichneten, da es ihr gelungen ist, ihre Prozesse in digitalen Medien während der Pandemie zu unterstützen. Es wurde detailliert beschrieben, dass in dieser Zeit die relevanten Fähigkeiten auf dem Arbeitsmarkt gestärkt wurden, um Kinder und Jugendliche in den Bereichen maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz, Quellcode-Programmierung, Kreativwirtschaft und digitale Animation auszubilden. Darüber hinaus wurden Kurse zu integrierten Diensten und relationalen Datenbanken angeboten.

Er erwähnte auch die Ausbildung von 107.000 Lehrern in Fähigkeiten und die Übernahme der historischen Gleichheitspolitik: „Kostenlose öffentliche Hochschulbildung für die am stärksten gefährdeten Menschen und die aufstrebende Mittelschicht bringen und 97% der öffentlichen höheren Einschreibung in unserem Land erreichen“, sagte die Regierung national.

Unter diesen Meilensteinen erwähnte er, dass das größte Bildungsbudget in der Geschichte des Landes verfügbar sei: Die frühkindliche Betreuung erstreckte sich auf 2,5 Millionen Kinder und es wurden mehr als 35 Millionen Lebensmittelhilfepakete geliefert. Darüber hinaus wurden mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar für die Stärkung der Bildungsinfrastruktur bereitgestellt, die in 250 neuen Schulen im ganzen Land und 166 weiteren bis zum 7. August vertreten ist. das sind 12.000 neue Klassenzimmer.

