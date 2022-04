In einer Werkstatt in Cali verwandelten sie traumatische Waffen in tödliche Waffen.

Uniformierte Mitglieder der Metropolitan Police von Santiago de Cali ebneten inmitten der Kontrollen zur Verbrechensbekämpfung in der Hauptstadt des Tals den Raum, in dem ein Mann gefunden wurde, der angeblich traumatische Waffen modifiziert hatte, um sie in tödliche zu verwandeln. Der Mann wurde im Morichal-Viertel von Comfandi gefangen genommen. Das Subjekt, das sich jetzt in den Händen der Behörden befindet, hatte bereits die mutmaßliche Begehung eines Mordes im November 2021 in seiner Akte.

In dem Haus, in dem der mutmaßliche Kriminelle festgehalten wurde, befand sich eine handgefertigte Waffenkammer mit Plänen, modifizierten Waffen, anderen, die zum Umbau bereit waren, und Marihuana. Insbesondere wurden ein traumatisches Gewehr, drei traumatische Pistolen, ein modifizierter traumatischer Revolver, viertausend Gramm loses Marihuana und 200 Zigaretten derselben Substanz beschlagnahmt. Die uniformierten Männer übernahmen auch die Kontrolle über Spezialwerkzeuge für die Modifikation von Waffen.

„Ebenso wurde ein Plan des Gebiets gefunden, der die Art und Weise widerspiegelt, in der mutmaßliche Kriminelle diese Maßnahmen ergreifen, die sich auf die Sicherheit der Bürger auswirken“, sagte die Polizei.

Die Behörde erklärte, dass der Mensch die Waffen der Waffen änderte, um ihren Widerstand gegen neuen Druck und Lieferanten zu modifizieren. Die Idee ist, die Waffen an herkömmliche Patronen anzupassen. Dies ändert die Klassifizierung dieser Waffen von traumatisch zu tödlich.

„Sie wechseln den Lauf oder verstärken den Lauf, um diesen Drücken standzuhalten. Darüber hinaus müssen sie das Gehäuse des Lieferanten modifizieren, um es zu verlängern, da die Länge der herkömmlichen Patrone oder Kriegspatrone länger ist als die der traumatischen Patrone (...) Der Austausch des Fasses und die Öffnung des Gehäuses des Lieferanten könnten zwischen 100.000, 150.000 und 200.000 Pesos liegen „, erklärte Bürgermeister Édison Gaitán Barrera, Mitglied der Waffenverfolgungsgruppe des forensischen Ballistiklabors von Dijín, in einem Interview an das Nachrichtenprogramm Canal Caracol. im Jahr 2021.

Die Gefangene, betont die Autorität, konnte bis zu 16 monatliche Änderungen vornehmen. Diese neuen Stücke hatten auf dem Schwarzmarkt einen Wert von zwölf Millionen Pesos. Neben der Herstellung und dem Verkauf dieser Artefakte war der Mensch in Fragen des Drogenhandels verwickelt. In dem Haus, in dem er gefangen genommen wurde, wurde ein Kühlschrank mit Säcken Marihuana gefunden.

Jetzt muss er sich in den Händen der Justiz für die gegen ihn erhobenen Anklagen wegen Mordes und des illegalen Tragens von Schusswaffen verantworten. „Es sollte keine normative Unterscheidung zwischen traumatischen Waffen und tödlichen Waffen geben. Sie müssen derselben Kategorie angehören. Die Regierung muss anerkennen, dass dies ein großes Problem der nationalen Sicherheit ist, und sollte es nicht als administratives Problem der Registrierung oder Regulierung behandeln. Traumatische Waffen sollten sofort als Waffe angesehen werden, die vollständig auf den Einsatz öffentlicher Streitkräfte beschränkt werden sollte „, sagte Daniel Rico, Direktor von C-Analyse, gegenüber derselben Medienagentur.

Nach Angaben der Behörden wurden 2022 520 traumatische Waffen und 291 Schusswaffen beschlagnahmt. Bis Mai 2021 kündigte die Polizei die Beschlagnahme von 4.371 traumatischen Waffen an. Eine modifizierte traumatische Waffe könnte laut Informationen aus dem Jahr 2021 etwa 1.000.000 US-Dollar kosten. Bogotá, Medellín und Cali wurden für dieses Jahr als die Städte mit den meisten Warnungen für Waffenmodifikationen eingestuft. Im Jahr 2020 berichteten die Behörden, dass 216.082 nicht tödliche Waffen in das Land kamen, hauptsächlich aus der Türkei.





Lesen Sie weiter: