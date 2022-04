Die beeindruckenden Schläge auf dem Wasser, die alle Zuschauer beim Augusta Masters überraschten

Obwohl die überwiegende Mehrheit des Schwerpunkts bei den Augusta Masters auf die Rückkehr von Tiger Woods zur beruflichen Tätigkeit hinwies, zeigten die Talente, die an der Veranstaltung teilnehmen werden, am Tag vor dem ersten Wettkampftag einen Teil ihres Repertoires. Beim Par 3-Wettbewerb, der auf den Löchern des renommierten Augusta National Golf Club stattfand, sorgten Tommy Fleetwood und Justin Rose dafür, das Publikum mit zwei beeindruckenden Schlägen von ihren Plätzen zu heben.

Das Thema des Wettbewerbs ist es, das Loch mit drei Schlägen oder weniger zu beenden. Mit einer Lücke in der Mitte berechnete der britische Konkurrent die Entfernung, um einen festen Treffer zu erzielen, bei dem der Ball von der Wasseroberfläche abprallt, ohne zu sinken. In den wachsamen Augen der Anwesenden gelang es ihm, den Ball ein paar Meter vom gewünschten Tor entfernt zu lassen und die Ovationen der Öffentlichkeit zu erzeugen.

Er wäre jedoch nicht der einzige, der dies erreichen würde: Der Südafrikaner nutzte auch dieselbe Ressource und erzielte ein ähnliches Ergebnis. Zwei aufeinanderfolgende Schüsse mit einem sehr hohen Schwierigkeitsgrad mit der Besonderheit, dass Rose den Ball seines Kollegen traf und ihn vom letzten Loch wegbewegte. Da es nichts weiter als eine freundliche Veranstaltung war, waren es nur Lacher und Glückwünsche unter den Golfern, die ab diesem Donnerstag auf der Suche nach dem Anziehen der charakteristischen grünen Jacke antreten werden.

„Es war ein schöner Schuss“, sagte Fleetwood Reportern nach ihrer Runde. Er fügte in einem herausfordernden Ton im Hinblick auf das Hauptereignis hinzu, das zwischen dem 7. und 10. April stattfinden wird: „Es ist sehr gut, einen solchen Hit beim Masters zu haben. Jetzt kommen drei sehr wettbewerbsfähige Tage. Plötzlich kommen Hinrichtungen heraus, so wie ich sie mir in meinem Kopf vorstelle. Ich versuche es zu wiederholen.“

Alle Erwartungen werden an Tigers Rückkehr gestellt, dass dieser Mittwoch eine Neun-Loch-Übungsrunde spielen will, um die endgültige Entscheidung zu treffen, nachdem er gesehen hat, wie sein Körper auf die Anstrengung reagiert. „Es geht darum, wie sich mein Körper erholen wird und was mein Körper am nächsten Tag leisten kann“, erklärte der 15-fache Grand-Slams-Gewinner vor den Mikrofonen, nachdem er in den letzten zwei Tagen neun-Loch-Übungsrunden gespielt hatte.

Es sei daran erinnert, dass der 46-jährige Golfer wochenlang ins Krankenhaus eingeliefert wurde und nach einem Autounfall im Februar 2021 monatelang nicht laufen konnte . Woods Eröffnung in der ersten Runde am Donnerstag wäre eine der überraschendsten Verletzungsrenditen in der Geschichte des Sports, da der fünfmalige Masters Champion seit der Titelverteidigung beim Masters 2020 nicht offiziell gespielt hat.

